Розпродають квитки на рейси від 30 квітня до 30 червня 2024 року. Цей період захопить міжсезоння та старт морського сезону. Деталі розповідає Закордон 24.
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Українці зможуть вирушити у мандрівку з території Польщі, Румунії та Угорщини. Добратися до міст, де працюють аеропорти, можна автобусами або потягами. Варто зауважити, що мандрівників, які оберуть стартувати з Будапешта, чекає приємний сюрприз: в угорській столиці українці мають право безплатно користуватися громадським транспортом.
Куди можна полетіти
З польських аеропортів можна вилетіти за такими напрямками:
- Варшава – Салоніки (Греція) – ціна стартує від 22 євро;
- Варшава – Неаполь (Італія) – від 35 євро;
- Краків – Подгориця (Чорногорія) – від 18 євро;
- Краків – Венеція (Італія) – від 16 євро;
- Краків – Барселона Жирона (Іспанія) – від 26 євро;
- Познань – Барі (Італія) – від 18 євро;
- Вроцлав – Подгоріца (Чорногорія) – від 19 євро;
- Вроцлав – Корфу (Греція) – від 27 євро;
- Вроцлав – Палермо (Італія) – від 38 євро;
- Гданськ – Задар (Хорватія) – від 22 євро.
З румунських:
- Бухарест – Катанія (Італія) – від 25 євро;
- Бухарест – Корфу (Греція) – від 27 євро;
- Бухарест – Мальта – від 38 євро.
З угорських:
- Будапешт – Салоніки (Греція) – від 15 євро;
- Будапешт – Ріміні (Італія) – від 16 євро;
- Будапешт – Неаполь (Італія) – від 20 євро;
- Будапешт – Пафос (Кіпр) – від 16 євро.
Ryanair повертається в Ізраїль
Також лоукостер Ryanair ухвалив рішення повернутися в Ізраїль. Раніше рейси зупинили через те, що в місцевому аеропорту працював лише дорожчий термінал. Бюджетній – закрили на тлі війни ХАМАС з Ізраїлем та зменшення кількості туристів. Водночас станом на квітень 2024 ситуацію вдалося врегулювати. Рейси відновлять вже у червні.