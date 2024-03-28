Безплатний транспорт для українців Будапешт запровадив вже невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії – 4 березня 2022 року. Упродовж декількох разів термін дії пільги продовжували. Зокрема, це зробили у березні 2024 року.

Зверніть увагу Без харчування та проживання: Польща готує "революційні" зміни для біженців

Безплатно українці зможуть користуватися громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Водночас попереджують, що пільги не поширюватимуться на:

  • приміські "блакитні" автобуси;
  • електрички HÉV у межах Будапешта.

Окрім того, наголошують, що оплатити доведеться:

  • фунікулер до Будайської фортеці;
  • екскурсійні рейси;
  • катери.

Як безплатно скористатися послугами громадського транспорту у Будапешті

Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, який засвідчить особу. Мовиться про:

  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Окрім того, транспортна компанія Будапешта просить пасажирів надавати допомогу українцям, які приїхали до угорської столиці, рятуючись від війни.