Безплатний транспорт для українців Будапешт запровадив вже невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії – 4 березня 2022 року. Упродовж декількох разів термін дії пільги продовжували. Зокрема, це зробили у березні 2024 року.

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Безплатно українці зможуть користуватися громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Водночас попереджують, що пільги не поширюватимуться на:

приміські "блакитні" автобуси;

електрички HÉV у межах Будапешта.

Окрім того, наголошують, що оплатити доведеться:

фунікулер до Будайської фортеці;

екскурсійні рейси;

катери.

Зауважте! У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Будапешті сотні людей вийшли на акцію підтримки. Розпочався захід з виступу Гергеля Корачоня – мера Будапешта. Зважаючи на одіозні заяви Віктора Орбана, він наголосив: "у нас паскудна влада, але ми не паскудна нація".

Як безплатно скористатися послугами громадського транспорту у Будапешті

Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, який засвідчить особу. Мовиться про:

паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Окрім того, транспортна компанія Будапешта просить пасажирів надавати допомогу українцям, які приїхали до угорської столиці, рятуючись від війни.