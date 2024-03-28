Безплатний транспорт для українців Будапешт запровадив вже невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії – 4 березня 2022 року. Упродовж декількох разів термін дії пільги продовжували. Зокрема, це зробили у березні 2024 року.
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Безплатно українці зможуть користуватися громадським транспортом до 30 вересня 2024 року. Водночас попереджують, що пільги не поширюватимуться на:
- приміські "блакитні" автобуси;
- електрички HÉV у межах Будапешта.
Окрім того, наголошують, що оплатити доведеться:
- фунікулер до Будайської фортеці;
- екскурсійні рейси;
- катери.
Як безплатно скористатися послугами громадського транспорту у Будапешті
Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, який засвідчить особу. Мовиться про:
- паспорт;
- посвідчення особи;
- посвідка на проживання;
- студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
Окрім того, транспортна компанія Будапешта просить пасажирів надавати допомогу українцям, які приїхали до угорської столиці, рятуючись від війни.