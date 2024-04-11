Распродают билеты на рейсы от 30 апреля до 30 июня 2024 года. Этот период захватит межсезонье и старт морского сезона. Детали рассказывает Закордон 24.
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Украинцы смогут отправиться в путешествие с территории Польши, Румынии и Венгрии. Добраться до городов, где работают аэропорты, можно автобусами или поездами. Стоит заметить, что путешественников, которые выберут стартовать из Будапешта, ждет приятный сюрприз: в венгерской столице украинцы имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Куда можно улететь
Из польских аэропортов можно вылететь по следующим направлениям:
- Варшава – Салоники (Греция) – цена стартует от 22 евро;
- Варшава – Неаполь (Италия) – от 35 евро;
- Краков – Подгорица (Черногория) – от 18 евро;
- Краков – Венеция (Италия) – от 16 евро;
- Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро;
- Познань – Бари (Италия) – от 18 евро;
- Вроцлав – Подгорица (Черногория) – от 19 евро;
- Вроцлав – Корфу (Греция) – от 27 евро;
- Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро;
- Гданьск – Задар (Хорватия) – от 22 евро.
Из румынских:
- Бухарест – Катания (Италия) – от 25 евро;
- Бухарест – Корфу (Греция) – от 27 евро;
- Бухарест – Мальта – от 38 евро.
Из венгерских:
- Будапешт – Салоники (Греция) – от 15 евро;
- Будапешт – Римини (Италия) – от 16 евро;
- Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро;
- Будапешт – Пафос (Кипр) – от 16 евро.
Ryanair возвращается в Израиль
Также лоукостер Ryanair принял решение вернуться в Израиль. Ранее рейсы остановили из-за того, что в местном аэропорту работал только более дорогой терминал. Бюджетной – закрыли на фоне войны ХАМАС с Израилем и уменьшения количества туристов. В то же время по состоянию на апрель 2024 года ситуацию удалось урегулировать. Рейсы возобновят уже в июне.