Ryanair розпочав продаж 1,6 мільйона додаткових квитків на різдвяні канікули: деталі про акцію

Бюджетний авіаперевізник Ryanair нещодавно оприлюднив свої плани на майбутні різдвяні свята. Щоб задовольнити високий попит, авіакомпанія запропонує до продажу 1,6 мільйона додаткових квитків.

Ryanair продає 1,6 мільйона додаткових квитків на Різдво

Оскільки літаки авіакомпанії будуть завантажені на повну потужність, очікується, що в цей святковий період буде виконано 8 000 додаткових рейсів. Любителі подорожей і відпочивальники тепер можуть радіти тому, що Ryanair відкриває більше можливостей досліджувати бажані напрямки протягом зимового сезону.

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Ryanair оголосив про плани збільшити пропускну спроможність загалом на 660 маршрутах з 15 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року. Цей крок призведе до того, що бюджетний перевізник виконуватиме в середньому 330 додаткових рейсів щодня, задовольняючи підвищений попит протягом цього періоду.

Немає кращого способу гарантувати доставку різдвяних подарунків вчасно та бюджетно, чи ви їдете додому, щоб відзначити Різдво тихо, катаєтесь на схилах під час захопливої лижної відпустки або ганяєтеся за зимовим сонцем,

— прокоментували запуск продажу додаткових квитків у Ryanair.

Лоукостер працює більш ніж у 30 країнах Європи, а також Ізраїлі та Туреччині. З Тель-Авіву Ryanair літає в Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Італію, Литву, Мальту Польщу та Румунію. У Німеччині Ryanair представлений у 14 містах, зокрема у великих аеропортах – Берліні, Кельні, Дрездені, Гамбурзі та Нюрнберзі.

Попри традиційно високі ціни на різдвяні подорожі, Ryanair пропонує доступні тарифи на майбутні новорічні свята.

Наприклад, авіакомпанія продає авіаквитки з Берліна в діапазоні 25 – 40 євро в одну сторону в:

Мілан,

Пізу,

Венецію,

Рим,

Барі,

Катанію,

Палермо.

Також за 20 – 25 євро доступні вильоти зі столиці Німеччини до Барселони та Пальми-де-Майорки.

Дешеві авіаквитки Ryanair на різдвяні канікули​ / Скриншот із сайту авіакомпанії

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