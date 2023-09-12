Ryanair продает 1,6 миллиона дополнительных билетов на Рождество
Поскольку самолеты авиакомпании будут загружены на полную мощность, ожидается, что в этот праздничный период будет выполнено 8 000 дополнительных рейсов. Любители путешествий и отдыхающие теперь могут радоваться тому, что Ryanair открывает больше возможностей исследовать желаемые направления в течение зимнего сезона.
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Ryanair объявил о планах увеличить пропускную способность на 660 маршрутах с 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года. Этот шаг приведет к тому, что бюджетный перевозчик будет выполнять в среднем 330 дополнительных рейсов в день, удовлетворяя повышенный спрос в пиковый период.
Нет лучшего способа гарантировать доставку рождественских подарков вовремя и бюджетно, едете ли вы домой, чтобы отметить Рождество тихо, катаетесь на склонах во время увлекательного лыжного отпуска или гоняетесь за зимним солнцем,
— прокомментировали запуск продаж дополнительных билетов в Ryanair.
Лоукостер работает более чем в 30 странах Европы, а также в Израиле и Турции. Из Тель-Авива Ryanair летает в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Литву, Мальту, Польшу и Румынию. В Германии Ryanair представлен в 14 городах, в том числе в крупных аэропортах – Берлине, Кельне, Дрездене, Гамбурге и Нюрнберге.
Несмотря на традиционно высокие цены на рождественские путешествия, Ryanair предлагает доступные тарифы на предстоящие новогодние праздники.
Например, авиакомпания продает авиабилеты из Берлина в диапазоне 25 – 40 евро в одну сторону в:
- Милан,
- Пизу,
- Венеция,
- Рим,
- Барри,
- Катания,
- Палермо.
Также за 20 – 25 евро доступны вылеты из столицы Германии в Барселону и Пальму-де-Майорку.
Дешевые авиабилеты Ryanair на рождественские каникулы / Скриншот с сайта авиакомпании
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
- Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов в октябре-ноябре 2023 года.
- Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета. Предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может увеличиться.
- Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты этой осенью из аэропорта Тель-Авива. Улететь можно за двумя десятками направлений.