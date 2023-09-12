Ryanair продает 1,6 миллиона дополнительных билетов на Рождество

Поскольку самолеты авиакомпании будут загружены на полную мощность, ожидается, что в этот праздничный период будет выполнено 8 000 дополнительных рейсов. Любители путешествий и отдыхающие теперь могут радоваться тому, что Ryanair открывает больше возможностей исследовать желаемые направления в течение зимнего сезона.

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Ryanair объявил о планах увеличить пропускную способность на 660 маршрутах с 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года. Этот шаг приведет к тому, что бюджетный перевозчик будет выполнять в среднем 330 дополнительных рейсов в день, удовлетворяя повышенный спрос в пиковый период.

Нет лучшего способа гарантировать доставку рождественских подарков вовремя и бюджетно, едете ли вы домой, чтобы отметить Рождество тихо, катаетесь на склонах во время увлекательного лыжного отпуска или гоняетесь за зимним солнцем,

— прокомментировали запуск продаж дополнительных билетов в Ryanair.

Лоукостер работает более чем в 30 странах Европы, а также в Израиле и Турции. Из Тель-Авива Ryanair летает в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Литву, Мальту, Польшу и Румынию. В Германии Ryanair представлен в 14 городах, в том числе в крупных аэропортах – Берлине, Кельне, Дрездене, Гамбурге и Нюрнберге.

Несмотря на традиционно высокие цены на рождественские путешествия, Ryanair предлагает доступные тарифы на предстоящие новогодние праздники.

Например, авиакомпания продает авиабилеты из Берлина в диапазоне 25 – 40 евро в одну сторону в:

Милан,

Пизу,

Венеция,

Рим,

Барри,

Катания,

Палермо.

Также за 20 – 25 евро доступны вылеты из столицы Германии в Барселону и Пальму-де-Майорку.

Дешевые авиабилеты Ryanair на рождественские каникулы / Скриншот с сайта авиакомпании

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