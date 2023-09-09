Бюджетний авіаперевізник Ryanair не зміг домовитись із керівництвом польського аеропорту щодо нового довгострокового контракту. З летовища під Варшавою зникнуть 10 маршрутів, а ще на 13 скоротиться частота деяких рейсів.

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Ryanair на зимовий сезон скасує 10 маршрутів і зменшить частоту рейсів ще на 13 напрямках. Нинішня комерційна угода компанії з аеропортом Варшава-Модлін завершується 30 вересня 2023 року. На осінь та зиму бюджетних рейсів Ryanair із польського аеропорту значно поменшає.

До списку скасованих маршрутів потраплять рейси до: Кельна, Каунаса, Брістоля, Белфаста та Пізи. Авіакомпанія також скоротить кількість перельотів до: Лондона, Стокгольма, Дубліна, Відня, Мілана, Парижа та Брюсселя. Конкретики про інші напрямки поки не заявляли.

Але авіакомпанія поки сподівається, що Модлін перегляне своє рішення і не буде підвищувати збори до понад 30 злотих за кожного пасажира.

Ми сподіваємося, що правління Модліна або його акціонери прийдуть на допомогу місцевим пасажирам, щоб Ryanair знову міг розвиватися в аеропорту Модлін і пропонувати пасажирам ще більше вибору та низькі ціни,

— пише Едді Вілсон, генеральний директор Ryanair.

Зміни в осінньо-зимовому розкладі польотів також можуть спричинити загрозу для 200 робочих місць. З аеропорту Варшава-Модлін, попри це скорочення, продовжать виконувати 290 рейсів Ryanair на тиждень.

Раніше стало відомо, що Ryanair скасовує пізні рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена тимчасово анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. У цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.