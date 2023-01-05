Ryanair оголосив швидкий розпродаж: акційні напрямки та вартість квитків
5 січня 2023, 13:29Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про новий короткий розпродаж. Він триватиме лише два дні – 5 та 6 січня 2023 року.
Ryanair оголосив швидкий розпродаж
Авіаперевізник пропонує квитки зі знижкою 20%. Промо поширюється на бронювання у період з 9 січня до 28 лютого 2023 року.
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Приклади бронювань із Вільнюса:
- Бремен – 14 євро;
- Осло – 14 євро;
- Нюрнберг – 16 євро;
- Париж – 16 євро;
- Відень – 20 євро.
З Варшави:
- Болонья – 55 злотих (12 євро);
- Мілан – 55 злотих (12 євро);
- Венеція – 55 злотих (12 євро);
- Кельн – 63 злотих (14 євро);
- Порту – 181 злотий (39 євро).
З Риму:
- Братислава – 10 євро;
- Лондон – 10 євро;
- Софія – 10 євро;
- Вроцлав – 10 євро;
- Мальта – 12 євро;
- Ліверпуль – 12 євро;
- Брюссель – 12 євро;
- Единбург – 20 євро.
З Відня:
- Мілан – 10 євро;
- Стокгольм – 10 євро;
- Вільнюс – 10 євро;
- Венеція – 10 євро;
- Копенгаген – 12 євро;
- Лондон – 14 євро;
- Ларнака – 16 євро;
- Амман, Йорданія – 20 євро.
Це не єдині напрямки, за якими можна придбати акційні квитки. Щоб ознайомитися із повним переліком, перейдіть на сторінку розпродажу та оберіть країну, яка вас цікавить, й тоді визначте, куди хочете полетіти.Зверніть увагу! Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також пошукати вигідні пропозиції на kiwi.com.
Останні новини Ryanair:
- Ірландський лоукостер Ryanair у 2023 році запустить 6 нових рейсів. Вони здійснюватимуться з Польщі та Румунії.
- Авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.
- Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.