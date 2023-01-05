Ryanair оголосив швидкий розпродаж: акційні напрямки та вартість квитків

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про новий короткий розпродаж. Він триватиме лише два дні – 5 та 6 січня 2023 року.

Ryanair оголосив швидкий розпродаж

Авіаперевізник пропонує квитки зі знижкою 20%. Промо поширюється на бронювання у період з 9 січня до 28 лютого 2023 року.

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Приклади бронювань із Вільнюса:

Бремен – 14 євро;

Осло – 14 євро;

Нюрнберг – 16 євро;

Париж – 16 євро;

16 євро; Відень – 20 євро.

З Варшави:

Болонья – 55 злотих (12 євро);

55 злотих (12 євро); Мілан – 55 злотих (12 євро);

55 злотих (12 євро); Венеція – 55 злотих (12 євро);

Кельн – 63 злотих (14 євро);

63 злотих (14 євро); Порту – 181 злотий (39 євро).

З Риму:

Братислава – 10 євро;

Лондон – 10 євро;

Софія – 10 євро;

Вроцлав – 10 євро;

Мальта – 12 євро;

Ліверпуль – 12 євро;

Брюссель – 12 євро;

Единбург – 20 євро.

З Відня:

Мілан – 10 євро;

Стокгольм – 10 євро;

Вільнюс – 10 євро;

Венеція – 10 євро;

Копенгаген – 12 євро;

Лондон – 14 євро;

Ларнака – 16 євро;

Амман, Йорданія – 20 євро.

Це не єдині напрямки, за якими можна придбати акційні квитки. Щоб ознайомитися із повним переліком, перейдіть на сторінку розпродажу та оберіть країну, яка вас цікавить, й тоді визначте, куди хочете полетіти.

Останні новини Ryanair:

Ірландський лоукостер Ryanair у 2023 році запустить 6 нових рейсів. Вони здійснюватимуться з Польщі та Румунії.

Авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.

Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.