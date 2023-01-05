Ryanair объявил быструю распродажу

Авиаперевозчик предлагает билеты со скидкой 20%. Промо распространяется на бронирование в период с 9 января по 28 февраля 2023 года.

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Примеры бронирований из Вильнюса:

  • Бремен – 14 евро;
  • Осло – 14 евро;
  • Нюрнберг – 16 евро;
  • Париж – 16 евро;
  • Вена – 20 евро.

Из Варшавы:

  • Болонья – 55 злотых (12 евро);
  • Милан – 55 злотых (12 евро);
  • Венеция – 55 злотых (12 евро);
  • Кельн – 63 злотых (14 евро);
  • Порту – 181 злотый (39 евро).

Из Рима:

  • Братислава – 10 евро;
  • Лондон – 10 евро;
  • София – 10 евро;
  • Вроцлав – 10 евро;
  • Мальта – 12 евро;
  • Ливерпуль – 12 евро;
  • Брюссель – 12 евро;
  • Эдинбург – 20 евро.

Из Вены:

  • Милан – 10 евро;
  • Стокгольм – 10 евро;
  • Вильнюс – 10 евро;
  • Венеция – 10 евро;
  • Копенгаген – 12 евро;
  • Лондон – 14 евро;
  • Ларнака – 16 евро;
  • Амман, Иордания – 20 евро.

Это не единственные направления, по которым можно приобрести акционные билеты. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, перейдите на страницу распродажи и выберите интересующую вас страну, и тогда определите, куда хотите полететь.

Последние новости Ryanair:

  • Ирландский лоукостер Ryanair в 2023 году запустит 6 новых рейсов. Они будут осуществляться из Польши и Румынии.
  • Авиакомпания планирует уже в первом полугодии 2023 года соединить польские Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Жешув и Вроцлав с 17 другими городами Европы. На первых новых маршрутах самолеты начнут летать уже с марта следующего года.
  • Уже в марте 2023 перевозчик возобновит сообщение из Кракова, Вроцлава и Варшавы с Афинами. В тот же месяц стартует новый рейс Люблин – Милан, а летом – из Кракова в Варну.