Ryanair объявил быструю распродажу

Авиаперевозчик предлагает билеты со скидкой 20%. Промо распространяется на бронирование в период с 9 января по 28 февраля 2023 года.

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Примеры бронирований из Вильнюса:

Бремен – 14 евро;

Осло – 14 евро;

Нюрнберг – 16 евро;

Париж – 16 евро;

Вена – 20 евро.

Из Варшавы:

Болонья – 55 злотых (12 евро);

Милан – 55 злотых (12 евро);

Венеция – 55 злотых (12 евро);

Кельн – 63 злотых (14 евро);

Порту – 181 злотый (39 евро).

Из Рима:

Братислава – 10 евро;

Лондон – 10 евро;

София – 10 евро;

Вроцлав – 10 евро;

Мальта – 12 евро;

Ливерпуль – 12 евро;

Брюссель – 12 евро;

Эдинбург – 20 евро.

Из Вены:

Милан – 10 евро;

Стокгольм – 10 евро;

Вильнюс – 10 евро;

Венеция – 10 евро;

Копенгаген – 12 евро;

Лондон – 14 евро;

Ларнака – 16 евро;

Амман, Иордания – 20 евро.

Это не единственные направления, по которым можно приобрести акционные билеты. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, перейдите на страницу распродажи и выберите интересующую вас страну, и тогда определите, куда хотите полететь.

Обратите внимание! Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также поискать выгодные предложения на kiwi.com.

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