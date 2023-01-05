Ryanair оголосив швидкий розпродаж

Авіаперевізник пропонує квитки зі знижкою 20%. Промо поширюється на бронювання у період з 9 січня до 28 лютого 2023 року.

Читайте також Іспанська авіакомпанія запустила перший розпродаж у 2023 році: ціни стартують від 25 євро

Приклади бронювань із Вільнюса:

  • Бремен – 14 євро;
  • Осло – 14 євро;
  • Нюрнберг – 16 євро;
  • Париж – 16 євро;
  • Відень – 20 євро.

З Варшави:

  • Болонья – 55 злотих (12 євро);
  • Мілан – 55 злотих (12 євро);
  • Венеція – 55 злотих (12 євро);
  • Кельн – 63 злотих (14 євро);
  • Порту – 181 злотий (39 євро).

З Риму:

  • Братислава – 10 євро;
  • Лондон – 10 євро;
  • Софія – 10 євро;
  • Вроцлав – 10 євро;
  • Мальта – 12 євро;
  • Ліверпуль – 12 євро;
  • Брюссель – 12 євро;
  • Единбург – 20 євро.

З Відня:

  • Мілан – 10 євро;
  • Стокгольм – 10 євро;
  • Вільнюс – 10 євро;
  • Венеція – 10 євро;
  • Копенгаген – 12 євро;
  • Лондон – 14 євро;
  • Ларнака – 16 євро;
  • Амман, Йорданія – 20 євро.

Це не єдині напрямки, за якими можна придбати акційні квитки. Щоб ознайомитися із повним переліком, перейдіть на сторінку розпродажу та оберіть країну, яка вас цікавить, й тоді визначте, куди хочете полетіти.

Останні новини Ryanair:

  • Ірландський лоукостер Ryanair у 2023 році запустить 6 нових рейсів. Вони здійснюватимуться з Польщі та Румунії.
  • Авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.
  • Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.