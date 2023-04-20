Лоукостер Wizz Air вводит подписку на авиабилеты

Подписка на авиабилеты станет доступной с 5 мая в тестовом режиме. В то же время, сервис пока будет доступен не для всех.

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Сначала воспользоваться такой услугой смогут только пассажиры, вылетающие из Польши или Италии. Он включает все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние в Италии.

Детали предложения

Чтобы оформить MultiPass, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации следует указать, какие рейсы будут входить в подписку – внутренние по Италии или международные из Польши.

Можно выбрать билеты в одну сторону или в обе стороны. Для подписки доступен базовый тариф, включающий только ручную кладь, а также расширенные тарифы с услугами WIZZ Priority и 20 килограммов багажа. Конечная стоимость подписки будет сформирована в зависимости от выбранных опций.

После оформления WIZZ MultiPass с пассажира будет взиматься фиксированная плата ежемесячно в течение 6 месяцев. Если абонплата снята успешно, Wizz Air предоставит клиенту токены, которые можно будет раз в месяц обменять на авиабилет.

Лоукостер Wizz Air вводит подписку на авиабилеты / Фото UnSplash

Стоимость услуги пока невозможно проверить

На этот момент Wizz Air еще не запустил специальный сайт для оформления подписки на авиабилеты MultiPass. Поэтому нельзя проверить стоимость услуги.

Вероятно, подписка будет выгодна пассажирам, которые покупают билеты в момент, когда их цена является самой высокой. Посредством подписки такие путешественники смогут на полгода вперед зафиксировать себе цену авиабилетов и ежемесячно выбирать нужное направление.

Лоукостер Wizz Air вводит подписку на авиабилеты / Фото UnSplash

Важно: бронировать перелет по подписке нужно не менее чем за 5 дней до вылета. Если пассажир не забронирует авиабилет или воспользуется оформленным перелетом, их нельзя будет перенести на следующий месяц.

Стоимость услуги пока невозможно проверить

На этот момент Wizz Air еще не запустил специальный сайт для оформления подписки на авиабилеты MultiPass. Поэтому нельзя проверить стоимость услуги.

Вероятно, подписка будет выгодна пассажирам, покупающим билеты в момент, когда их цена является самой высокой. Посредством подписки такие путешественники смогут на полгода вперед зафиксировать себе цену авиабилетов и ежемесячно выбирать нужное направление.