Wizz Air будет летать из Варшавы в Марокко

Осенью лоукостер планирует начать летать в Агадир – город на юго-западе Марокко, популярный в этой стране туристический курорт с десятью километрами песчаных пляжей и 300 солнечных дней в году. Детали нового маршрута – ниже в материале!

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Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы Варшава – Агадир дважды в неделю: каждый вторник и субботу. Первый полет запланирован на 31 октября. Это станет уже 58-м маршрутом венгерского перевозчика в аэропорту Шопена.

Направление, кстати, уже появилось в системе бронирования перевозчика. Билеты в продаже – цены на них стартуют от 72 евро в одну сторону.

В Wizz Air отметили, что авиакомпания рассчитывает занять передовые позиции на рынке бюджетных перевозчиков в Варшаве.

Wizz Air добавляет к базе в Варшаве уже 10 самолет

О десятом самолете авиакомпании на базе в аэропорту Шопена сообщалось в декабре 2022-го. Тогда же Wizz Air объявлял о запуске рейсов между Варшавой и испанской Севилией, а также дополнительных рейсах в Барселону, Тель-Авив, Рим и другие города.

Новым самолетом будет Airbus 321neo – судно может забрать 240 пассажиров, дальность полета – 5,5 тысячи километров без дозаправки. Это означает, что каждый третий самолет Wizz Air на польских базах дислоцируется в столице.

Ryanair запустил новый рейс из Варшавы

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ранее ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши. Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года. Там будут запущены 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 года соединят столичный аэропорт с курортными направлениями.