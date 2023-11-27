Wizz Air запускает четыре новых рейса: куда можно будет слетать
Источник:Lowcost Avia
Авиакомпании всего мира запускают немало новых рейсов. В этот раз четыре направления анонсировала венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air.
Лоукостер активно расширяет свои авиамаршруты и планирует добавить еще 4 новых рейса в 2024 году. В частности, речь идет о полетах из Австрии и ОАЭ.
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Детали новых рейсов Wizz Air
Так, авиакомпания сообщила, что уже в 2024 году начнет летать из Австрии в города Англии, Македонии и Румынии. Также Wizz Air будет осуществлять рейсы из ОАЭ в города Казахстана.
- Зальцбург (SZG) – Лондон Лутон (LTN): с 8 февраля 2024 года – трижды в неделю.
- Зальцбург (SZG) – Скопье (SKP): с 1 апреля 2024 года – трижды в неделю.
- Зальцбург (SZG) – Бухарест (OTP): со 2 апреля 2024 года – трижды в неделю.
- Абу-Даби (AUH) – Туркестан (HSA): с 16 января 2024 года – трижды в неделю.
Примеры бронирований авиабилетов Зальцбург – Бухарест / Скриншот с сайта Wizz Air
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также рекомендуем пользоваться удобным поисковым агрегатором типа kiwi.com.
Wizz Air: последние новости
- В марте 2023 года венгерский лоукостер Wizz Air убрал из своего расписания полеты в Молдову. Впрочем, уже сейчас принял решение вернуться. Также авиаперевозчик с декабря начнет выполнять рейсы по трем новым направлениям – они будут соединять Кишинев с городами Рим, Милан и Лондон.
- За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений. В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться по ссылке.
- Имея амбициозную стратегию роста, перевозчик стремится расширить свою сеть до 5 дополнительных направлений в течение этого года и дополнительных 8 направлений в 2024 году. Большинство новых рейсов из Италии, а также из Польши, Венгрии, Германии, Испании, Румынии и других стран.
- Также весной 2024 года лоукостер откроет новые рейсы из Гданьска и восстановленного аэропорта Варшава-Радом.
- Кроме того, Wizz Air готов компенсировать 300 евро пассажирам за потерю багажа. Но за дополнительную услугу "защиты" багажа нужно платить отдельно.