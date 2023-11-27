Wizz Air запускает четыре новых рейса: куда можно будет слетать

Авиакомпании всего мира запускают немало новых рейсов. В этот раз четыре направления анонсировала венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air.

Лоукостер активно расширяет свои авиамаршруты и планирует добавить еще 4 новых рейса в 2024 году. В частности, речь идет о полетах из Австрии и ОАЭ.

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Детали новых рейсов Wizz Air

Так, авиакомпания сообщила, что уже в 2024 году начнет летать из Австрии в города Англии, Македонии и Румынии. Также Wizz Air будет осуществлять рейсы из ОАЭ в города Казахстана.

Зальцбург (SZG) – Лондон Лутон (LTN) : с 8 февраля 2024 года – трижды в неделю.

: с 8 февраля 2024 года – трижды в неделю. Зальцбург (SZG) – Скопье (SKP) : с 1 апреля 2024 года – трижды в неделю.

: с 1 апреля 2024 года – трижды в неделю. Зальцбург (SZG) – Бухарест (OTP) : со 2 апреля 2024 года – трижды в неделю.

: со 2 апреля 2024 года – трижды в неделю. Абу-Даби (AUH) – Туркестан (HSA): с 16 января 2024 года – трижды в неделю.

Примеры бронирований авиабилетов Зальцбург – Бухарест / Скриншот с сайта Wizz Air

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также рекомендуем пользоваться удобным поисковым агрегатором типа kiwi.com.

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