В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться ниже в материале.

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Важно подчеркнуть, что ряд рейсов претерпели изменения, а не были полностью отменены. В частности, некоторые авиакомпании внесли коррективы, сменив назначенный аэропорт для конкретных маршрутов.

Например, из расписания удален рейс в Милан Бергамо, но введен альтернативный вариант в Милан через Мальпенсу. Также Чампино больше не является пунктом отправления из Рима, поскольку Фьюмичино был добавлен в качестве альтернативного аэропорта для рейсов в столицу Италии.

Лоукостер Ryanair отменил 39 авиарейсов:

Барселона (BCN) – Бриндизи (BDS);

Барселона (BCN) – Подгорица (TGD);

Бриндизи (BDS) – Загреб (ZAG);

Биллунд (BLL) – Ибица (IBZ);

Биллунд (BLL) – Турин (TRN);

Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);

Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);

Будапешт (BUD) – Познань (POZ);

Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);

Брив-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);

Кельн (CGN) – Катовице (KTW);

Бержерак (EGC) – Порту (OPO);

Фес (FEZ) – Венеция Тревизо (TSF);

Карлсруэ (FKB) – Мальта (MLA);

Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Франкфурт-Хан (HHN) – Тропани (TPS);

Ибица (IBZ) – Нюрнберг (NUE);

Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);

Перуджа (PEG) – Вена (VIE);

Пафос (PFO) – Пиза (PSA);

Пальма де Майорка (PMI) – Регион Мурсии (RMU);

София (SOF) – Варна (VAR);

Шиманы (SZY) – Вроцлав (WRO);

Щецин (SZZ) – Варшава-Модлин (WMI);

Турин (TRN) – Задар (ZAD);

Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);

Орхус (AAR) – Милан (MXP);

Бирмингем (BHX) – Биллунд (BLL);

Ноттингем (EMA) – Марсель (MRS);

Эдинбург (EDI) – Каркассон (CCF);

Эдинбург (EDI) – Ним (FNI);

Эдинбург (EDI) – Пуатье (PIS);

Эдинбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);

Эдинбург (EDI) – Турин (TRN);

Глазго Прествик (PIK) – Марсель (MRS);

Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);

Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 39 рейсов / Фото UnSplash

Лоукостер Wizz Air отменил более 50 рейсов:

Катовице (KTW) – Бристоль (BRS);

Катовице (KTW) – Мальмё (MMX);

Вроцлав (WRO) – Лидс/Брэдфорд (LBA);

Варшава (WAW) – Мальмё (MMX);

Гданьск (GDN) – Тирана (TIA);

Гданьск (GDN) – Эдинбург (EDI);

Кельн (CGN) – Гданьск (GDN);

Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);

Познань (POZ) – Сплит (SPU);

Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);

Будапешт (BUD) – Мальмё (MMX);

Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);

Бухарест (OTP) – Римини (RMI);

Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);

Бухарест (OTP) – Мальмё (MMX);

Бухарест (OTP) – Эр-Рияд (RUH);

Сучава (SCV) – Венеция Тревизо (TSF);

Сучава (SCV) – Милан Бергамо (BGY);

Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);

Сучава (SCV) – Рим Чампино (CIA);

Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);

Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);

Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);

Краевая (CRA) – Биллунд (BLL);

Краевая (CRA) – Турин (TRN);

Краевая (CRA) – Кёльн (CGN);

Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);

София (SOF) – Тирана (TIA);

София (SOF) – Эр-Рияд (RUH);

Базель (BSL) – Охрид (OHD);

Базель (BSL) – Приштина (PRN);

Малага (AGP) – Лутон (LTN);

Абу-Даби (AUH) – Бахрейн (BAH);

Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);

Бремен (BRE) – Тирана (TIA);

Катания (CTA) – Мальта (MLA);

Катания (CTA) – Эр-Рияд (RUH);

Даммам (DMM) – Тирана (TIA);

Рим Фьюмичино (FCO) – Подгорица (TGD);

Карлсруэ (FKB) – Приштина (PRN);

Мемминген (FMM) – Пловдив (PDV);

Александрия (HBE) – Милан (MXP);

Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);

Ниш (INI) – Мальмё (MMX);

Лондон Гатвик (LGW) – Верона (VRN);

Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);

Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);

Лондон Лутон (LTN) – Салоники (SKG);

Мальме (MMX) – Охрид (OHD);

Милан (MXP) – Ламеция-Терме (SUF);

Неаполь (NAP) – Эр-Рияд (RUH);

Неаполь (NAP) – Венеция (VCE);

Салоники (SKG) – Тирана (TIA);

Скопье (SKP) – Векше (VXO);

Осло Сандефьорд (TRF) – Вильнюс (VNO).

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила более 50 рейсов / Фото Pexels

В ноябре в Европе снова планируются забастовки

Стачки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие действия иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.

Поэтому всегда следует проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Где и когда будут забастовки в ноябре, которые могут повлиять на работу аэропортов и не только – читайте по ссылке!