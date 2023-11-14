В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться ниже в материале.

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Важно подчеркнуть, что ряд рейсов претерпели изменения, а не были полностью отменены. В частности, некоторые авиакомпании внесли коррективы, сменив назначенный аэропорт для конкретных маршрутов.

Например, из расписания удален рейс в Милан Бергамо, но введен альтернативный вариант в Милан через Мальпенсу. Также Чампино больше не является пунктом отправления из Рима, поскольку Фьюмичино был добавлен в качестве альтернативного аэропорта для рейсов в столицу Италии.

Лоукостер Ryanair отменил 39 авиарейсов:

  • Барселона (BCN) – Бриндизи (BDS);
  • Барселона (BCN) – Подгорица (TGD);
  • Бриндизи (BDS) – Загреб (ZAG);
  • Биллунд (BLL) – Ибица (IBZ);
  • Биллунд (BLL) – Турин (TRN);
  • Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);
  • Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);
  • Будапешт (BUD) – Познань (POZ);
  • Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);
  • Брив-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
  • Кельн (CGN) – Катовице (KTW);
  • Бержерак (EGC) – Порту (OPO);
  • Фес (FEZ) – Венеция Тревизо (TSF);
  • Карлсруэ (FKB) – Мальта (MLA);
  • Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Франкфурт-Хан (HHN) – Тропани (TPS);
  • Ибица (IBZ) – Нюрнберг (NUE);
  • Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);
  • Перуджа (PEG) – Вена (VIE);
  • Пафос (PFO) – Пиза (PSA);
  • Пальма де Майорка (PMI) – Регион Мурсии (RMU);
  • София (SOF) – Варна (VAR);
  • Шиманы (SZY) – Вроцлав (WRO);
  • Щецин (SZZ) – Варшава-Модлин (WMI);
  • Турин (TRN) – Задар (ZAD);
  • Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);
  • Орхус (AAR) – Милан (MXP);
  • Бирмингем (BHX) – Биллунд (BLL);
  • Ноттингем (EMA) – Марсель (MRS);
  • Эдинбург (EDI) – Каркассон (CCF);
  • Эдинбург (EDI) – Ним (FNI);
  • Эдинбург (EDI) – Пуатье (PIS);
  • Эдинбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
  • Эдинбург (EDI) – Турин (TRN);
  • Глазго Прествик (PIK) – Марсель (MRS);
  • Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);
  • Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 39 рейсов

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 39 рейсов / Фото UnSplash

Лоукостер Wizz Air отменил более 50 рейсов:

  • Катовице (KTW) – Бристоль (BRS);
  • Катовице (KTW) – Мальмё (MMX);
  • Вроцлав (WRO) – Лидс/Брэдфорд (LBA);
  • Варшава (WAW) – Мальмё (MMX);
  • Гданьск (GDN) – Тирана (TIA);
  • Гданьск (GDN) – Эдинбург (EDI);
  • Кельн (CGN) – Гданьск (GDN);
  • Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);
  • Познань (POZ) – Сплит (SPU);
  • Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);
  • Будапешт (BUD) – Мальмё (MMX);
  • Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);
  • Бухарест (OTP) – Римини (RMI);
  • Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);
  • Бухарест (OTP) – Мальмё (MMX);
  • Бухарест (OTP) – Эр-Рияд (RUH);
  • Сучава (SCV) – Венеция Тревизо (TSF);
  • Сучава (SCV) – Милан Бергамо (BGY);
  • Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);
  • Сучава (SCV) – Рим Чампино (CIA);
  • Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);
  • Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
  • Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);
  • Краевая (CRA) – Биллунд (BLL);
  • Краевая (CRA) – Турин (TRN);
  • Краевая (CRA) – Кёльн (CGN);
  • Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);
  • София (SOF) – Тирана (TIA);
  • София (SOF) – Эр-Рияд (RUH);
  • Базель (BSL) – Охрид (OHD);
  • Базель (BSL) – Приштина (PRN);
  • Малага (AGP) – Лутон (LTN);
  • Абу-Даби (AUH) – Бахрейн (BAH);
  • Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);
  • Бремен (BRE) – Тирана (TIA);
  • Катания (CTA) – Мальта (MLA);
  • Катания (CTA) – Эр-Рияд (RUH);
  • Даммам (DMM) – Тирана (TIA);
  • Рим Фьюмичино (FCO) – Подгорица (TGD);
  • Карлсруэ (FKB) – Приштина (PRN);
  • Мемминген (FMM) – Пловдив (PDV);
  • Александрия (HBE) – Милан (MXP);
  • Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);
  • Ниш (INI) – Мальмё (MMX);
  • Лондон Гатвик (LGW) – Верона (VRN);
  • Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);
  • Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);
  • Лондон Лутон (LTN) – Салоники (SKG);
  • Мальме (MMX) – Охрид (OHD);
  • Милан (MXP) – Ламеция-Терме (SUF);
  • Неаполь (NAP) – Эр-Рияд (RUH);
  • Неаполь (NAP) – Венеция (VCE);
  • Салоники (SKG) – Тирана (TIA);
  • Скопье (SKP) – Векше (VXO);
  • Осло Сандефьорд (TRF) – Вильнюс (VNO).

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила более 50 рейсов

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила более 50 рейсов / Фото Pexels

В ноябре в Европе снова планируются забастовки

Стачки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие действия иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.

Поэтому всегда следует проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Где и когда будут забастовки в ноябре, которые могут повлиять на работу аэропортов и не только – читайте по ссылке!