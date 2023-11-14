В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться ниже в материале.
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Важно подчеркнуть, что ряд рейсов претерпели изменения, а не были полностью отменены. В частности, некоторые авиакомпании внесли коррективы, сменив назначенный аэропорт для конкретных маршрутов.
Например, из расписания удален рейс в Милан Бергамо, но введен альтернативный вариант в Милан через Мальпенсу. Также Чампино больше не является пунктом отправления из Рима, поскольку Фьюмичино был добавлен в качестве альтернативного аэропорта для рейсов в столицу Италии.
Лоукостер Ryanair отменил 39 авиарейсов:
- Барселона (BCN) – Бриндизи (BDS);
- Барселона (BCN) – Подгорица (TGD);
- Бриндизи (BDS) – Загреб (ZAG);
- Биллунд (BLL) – Ибица (IBZ);
- Биллунд (BLL) – Турин (TRN);
- Болонья (BLQ) – Пафос (PFO);
- Бордо (BOD) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Братислава (BTS) – Загреб (ZAG);
- Будапешт (BUD) – Познань (POZ);
- Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS);
- Брив-ла-Гайярд (BVE) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
- Кельн (CGN) – Катовице (KTW);
- Бержерак (EGC) – Порту (OPO);
- Фес (FEZ) – Венеция Тревизо (TSF);
- Карлсруэ (FKB) – Мальта (MLA);
- Жирона (GRO) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Франкфурт-Хан (HHN) – Тропани (TPS);
- Ибица (IBZ) – Нюрнберг (NUE);
- Марсель (MRS) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Надор (NDR) – Пальма де Майорка (PMI);
- Перуджа (PEG) – Вена (VIE);
- Пафос (PFO) – Пиза (PSA);
- Пальма де Майорка (PMI) – Регион Мурсии (RMU);
- София (SOF) – Варна (VAR);
- Шиманы (SZY) – Вроцлав (WRO);
- Щецин (SZZ) – Варшава-Модлин (WMI);
- Турин (TRN) – Задар (ZAD);
- Ольборг (AAL) – Каунас (KUN);
- Орхус (AAR) – Милан (MXP);
- Бирмингем (BHX) – Биллунд (BLL);
- Ноттингем (EMA) – Марсель (MRS);
- Эдинбург (EDI) – Каркассон (CCF);
- Эдинбург (EDI) – Ним (FNI);
- Эдинбург (EDI) – Пуатье (PIS);
- Эдинбург (EDI) – Сантьяго де Компостела (SCQ);
- Эдинбург (EDI) – Турин (TRN);
- Глазго Прествик (PIK) – Марсель (MRS);
- Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS);
- Ньюкасл (NCL) – Рига (RIX).
Ирландская авиакомпания Ryanair отменила 39 рейсов / Фото UnSplash
Лоукостер Wizz Air отменил более 50 рейсов:
- Катовице (KTW) – Бристоль (BRS);
- Катовице (KTW) – Мальмё (MMX);
- Вроцлав (WRO) – Лидс/Брэдфорд (LBA);
- Варшава (WAW) – Мальмё (MMX);
- Гданьск (GDN) – Тирана (TIA);
- Гданьск (GDN) – Эдинбург (EDI);
- Кельн (CGN) – Гданьск (GDN);
- Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN);
- Познань (POZ) – Сплит (SPU);
- Будапешт (BUD) – Кастельон (CDT);
- Будапешт (BUD) – Мальмё (MMX);
- Бухарест (OTP) – Анкона (AOI);
- Бухарест (OTP) – Римини (RMI);
- Бухарест (OTP) – Орхус (AAR);
- Бухарест (OTP) – Мальмё (MMX);
- Бухарест (OTP) – Эр-Рияд (RUH);
- Сучава (SCV) – Венеция Тревизо (TSF);
- Сучава (SCV) – Милан Бергамо (BGY);
- Сучава (SCV) – Болонья (BLQ);
- Сучава (SCV) – Рим Чампино (CIA);
- Сучава (SCV) – Париж Бове (BVA);
- Сучава (SCV) – Брюссель Шарлеруа (CRL);
- Сучава (SCV) – Ларнака (LCA);
- Краевая (CRA) – Биллунд (BLL);
- Краевая (CRA) – Турин (TRN);
- Краевая (CRA) – Кёльн (CGN);
- Клуж-Напока (CLJ) – Перуджа (PEG);
- София (SOF) – Тирана (TIA);
- София (SOF) – Эр-Рияд (RUH);
- Базель (BSL) – Охрид (OHD);
- Базель (BSL) – Приштина (PRN);
- Малага (AGP) – Лутон (LTN);
- Абу-Даби (AUH) – Бахрейн (BAH);
- Баня Лука (BNX) – Гамбург (HAM);
- Бремен (BRE) – Тирана (TIA);
- Катания (CTA) – Мальта (MLA);
- Катания (CTA) – Эр-Рияд (RUH);
- Даммам (DMM) – Тирана (TIA);
- Рим Фьюмичино (FCO) – Подгорица (TGD);
- Карлсруэ (FKB) – Приштина (PRN);
- Мемминген (FMM) – Пловдив (PDV);
- Александрия (HBE) – Милан (MXP);
- Франкфурт-Хан (HHN) – Тузла (TZL);
- Ниш (INI) – Мальмё (MMX);
- Лондон Гатвик (LGW) – Верона (VRN);
- Лондон Лутон (LTN) – Паланга (PLQ);
- Лондон Лутон (LTN) – Рига (RIX);
- Лондон Лутон (LTN) – Салоники (SKG);
- Мальме (MMX) – Охрид (OHD);
- Милан (MXP) – Ламеция-Терме (SUF);
- Неаполь (NAP) – Эр-Рияд (RUH);
- Неаполь (NAP) – Венеция (VCE);
- Салоники (SKG) – Тирана (TIA);
- Скопье (SKP) – Векше (VXO);
- Осло Сандефьорд (TRF) – Вильнюс (VNO).
Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила более 50 рейсов / Фото Pexels
В ноябре в Европе снова планируются забастовки
Стачки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие действия иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.
Поэтому всегда следует проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Где и когда будут забастовки в ноябре, которые могут повлиять на работу аэропортов и не только – читайте по ссылке!