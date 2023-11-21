На опубликованных кадрах разные помещения без движения и звуков. Сейчас в аэропорту отменены все рейсы, а терминал напоминает сюжет из книги Стивена Кинга "Лангольеры" о безжизненном пространстве без пассажиров и звуков.
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Комаров показал пустой терминал D
Дмитрий Комаров записал анонс нового цикла передач в терминале D, который до 24 февраля 2022 года являлся наиболее загруженным аэровокзалом страны. Во второй год российского вторжения территория аэропорта представляет помещения, лишенные человеческого присутствия.
Сейчас аэропорт без движения и звуков / Скриншот с анонса программы "Мир наизнанку"
Несмотря на отсутствие активности в зале регистрации, в галерее вылета и в зоне получения багажа, окружающая среда излучает атмосферу готовности принять пассажиров в любой момент. Там работает освещение, растут растения в горшках.
Пустые помещения терминала D / Скриншот с анонса программы "Мир наизнанку"
Прекращение работы в "Борисполе"
В ответ на полномасштабное вторжение России и ракетный удар по Украине аэропорт Борисполь внезапно прекратил работу утром 24 февраля 2022 года. Это привело к отмене всех запланированных рейсов.
В аэропорту наблюдалась ограниченная деятельность: только 3 самолета взлетели исключительно с целью эвакуации. Сначала 20 декабря 2022 Турция успешно провела операцию по эвакуации с помощью двух военно-транспортных самолетов Airbus A400. Эти самолеты прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, но остались заблокированными на посадке из-за закрытия воздушного пространства Украины.
Затем 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла эвакуировать из аэропорта Борисполь в Румынию самолет Boeing 737-800. Это единственный самолет авиаперевозчика, который оставался в Украине на момент российского вторжения.
Как выглядит аэропорт "Борисполь": смотрите видео
Авиакомпании мира готовы вернуться в Украину
К илька авиакомпаний мира объявили о своих планах вернуться на украинский авиарынок. Таким образом, они сигнализируют о потенциальном возобновлении полетов в Украине и развитии авиационного сектора страны.
Публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:
- Ryanair (Ирландия);
- LOT (Польша);
- Turkish Airlines (Турция);
- Air Baltic (Латвия);
- SkyUp (Украина);
- Lufthansa (Германия).
Очевидно, что возобновление полетов будет возможно только после войны, но времени на возобновление полетов понадобится немного. Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что "Борисполь" полностью оборудован и готов быстро возобновить работу, обслуживание пассажиров и авиалайнеров после войны.