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Wizz Air планирует запустить 3 новых рейса

Так, новые рейсы откроют из Гданьска, а также из восстановленного аэропорта Варшава-Радом:

Гданьск – Валенсия (Испания): с 31 марта 2024 года, 2 рейса в неделю.

(Испания): с 31 марта 2024 года, 2 рейса в неделю. Гданьск – Рим Фьюмичино (Италия): с 1 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

(Италия): с 1 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю. Варшава Радом – Ларнака (Кипр): с 13 декабря 2023 года, 2 рейса в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно воспользоваться удобным поисковиком типа kiwi.com.

Примеры бронирований авиабилетов Варшава Радом - Ларнака на 13 декабря 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Варшава Радом – это новый аэропорт для Wizz Air

Восстановленный аэропорт в городе Радом официально приступил к работе на месте предыдущего аэропорта, который ранее столкнулся с финансовыми потрясениями и окончательным банкротством из-за нехватки пассажиров только через 3 года после открытия. Теперь обновленный аэропорт, расположенный примерно в 100 километрах к югу от столицы, может похвастаться совершенно новым терминалом и обновленной взлетно-посадочной полосой.

Государственный оператор PPL приобрел аэропорт Радом после его банкротства. Компания PPL, известная тем, что владеет крупнейшим аэропортом в Польше, варшавским аэропортом имени Шопена, начала масштабный проект реконструкции аэропорта Радом, инвестировав сумму в 800 миллионов злотых. В результате аэропорт начал регулярные рейсы в разные направления и планирует обслуживать около 200 000 пассажиров в течение года.

Из "Шопена" запустят новые рейсы

На днях варшавский аэропорт анонсировал расписание на зиму. Там появились новые рейсы. Куда можно будет улететь уже с конца октября – узнайте по ссылке!