За дополнительную услугу "защиты" багажа нужно платить отдельно. Она стоит по 2,50 евро за рейс. Какие возможности она дает и оправдана ли такая доплата – проанализировали эксперты.

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Доплата за безопасность багажа

Заплатив 2,50 евро, вы сможете в режиме реального времени отслеживать свой багаж. А если ваш чемодан исчезнет более чем на 96 часов (то есть 4 дня), вы сможете претендовать на компенсацию в 300 евро. Если у вас исчезли две сумки, то сумма возмещения возрастает до 600 евро. Даже если чемодан таки вернут позже, эти средства остаются клиенту.

Эксперты The Independent довольно скептически отнеслись к такому предложению венгерского лоукостера. Они отметили, что пассажиры в любом случае имеют право на компенсацию от авиакомпании, если багаж был задержан, потерян или поврежден. Специалисты уверены, что Wizz Air не стремится бороться с причинами потери багажа, а просто хочет получить больше дохода от пассажиров.

Экспертов возмутило, что сначала нужно заплатить за регистрацию багажа, а затем еще раз доплатить за его защиту. Также они заверили, что обычно все "заблудившиеся" чемоданы возвращаются в течение 96 часов, поэтому на компенсацию не стоит сильно рассчитывать.

Почему авиакомпании теряют чемоданы туристов?

Главной проблемой является нехватка квалифицированного персонала. Особенно остро она ощущается во время сезона отпусков, когда аэропорты перегружены. Также система авиаперевозок дополнительно страдает из-за забастовок работников.

Почему чемоданы исчезают? Частая причина – неправильная, поврежденная или вообще отсутствующая маркировка. Если на чемодане нет правильной этикетки, он не попадет в пункт назначения или останется в аэропорту. Самое важное, чтобы сохранился штрих-код, который можно считать.

Также нельзя исключать человеческий фактор. Работник может ошибиться при регистрации багажа и отправить чемодан за тысячи километров. А грузчик может случайно положить сумку не на ту тележку и ее загрузять в другой самолет.

Также подозрительную сумку могут отправить на дополнительную проверку и она просто "не успеет" на нужный рейс.

На какие авиакомпании больше всего жалуются пассажиры из-за потери багажа – можете узнать по ссылке.