Впрочем, уже сейчас принял решение возвратиться. Также авиаперевозчик с декабря начнет выполнять рейсы из Кишинева по трем популярным направлениям.

Читайте также Украинская авиакомпания начала летать на Занзибар: из какого города можно улететь

Детали новых рейсов Wizz Air

Авиакомпания официально объявила о своих планах начать работу на новых маршрутах, соединяющих Кишинев с городами Рим, Милан и Лондон. Начиная с декабря, пассажиры могут рассчитывать на удобные и эффективные варианты поездок в эти направления.

Кишинев – Милан (Мальпенса): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю,

– (Мальпенса): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю, Кишинев – Рим (Фьюмичино): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю,

– (Фьюмичино): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю, Кишинев – Лондон (Лутон): старт 14 декабря – 3 рейса в неделю.

Авиабилеты удобно искать и покупать на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

Примеры бронирований авиабилетов Милан Мальпенса – Кишинев / Фото с сайта Wizz Air

Следует отметить, что в последние месяцы в международном аэропорту Кишинева появилось несколько новых авиакомпаний. Кроме того, существующие компании на рынке в Молдове значительно расширили свои авиаперевозки, что сопровождалось резким ростом удобных для пассажиров ценовых вариантов.

Почему Wizz Air прекратил рейсы из Кишинева?

Wizz Air приняла решение временно закрыть свою операционную базу в Кишиневе с 1 декабря 2022 года. В то же время авиакомпания продлила свои рейсы, несмотря на закрытие базы. Это решение было принято в ответ на тревожное нарушение воздушного пространства российскими ракетными обстрелами, затронувшими Республику Молдову.

Впоследствии с марта 2023 года WizzAir полностью приостановила выполнение рейсов из Кишинева ссылаясь на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.

Ryanair и Wizz Air отменили около 100 рейсов

За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений.

В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться по ссылке.