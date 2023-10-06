13 новых направлений от Wizz Air

Большинство новых рейсов из Италии, а также из Польши, Венгрии, Германии, Испании, Румынии и других стран. Куда можно будет улететь – дальше в материале!

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Детали новых рейсов Wizz Air на 2023 год:

Катовице (Польша) – Акаба (Иордания): с 13 декабря 2023, дважды в неделю;

Катовице (Польша) – Брюссель Шарлеруа (Бельгия): с 14 декабря 2023, дважды в неделю;

Дебрецен (Венгрия) – Рим Фьюмичино (Италия): с 13 декабря 2023 года, дважды в неделю;

Будапешт (Венгрия) – Глазго (Шотландия): с 14 ноября 2023, дважды в неделю;

Бухарест (Румыния) – Глазго (Шотландия): с 17 ноября 2023, дважды в неделю.

Примеры бронирований авиабилетов Бухарест – Глазго на 17 ноября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Детали новых рейсов Wizz Air на 2024 год:

Милан Мальпенса (Италия) – Париж Бове (Франция): с 31 марта 2024 г., 7 раз в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) – Гамбург (Германия): с 31 марта 2024, 4 раза в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) – Берлин (Германия): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) – Аликанте (Испания): с 1 апреля 2024 года, трижды в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) – Тенерифе (Испания): со 2 апреля 2024 года, трижды в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) – Копенгаген (Дания): со 2 июля 2024 года, 4 раза в неделю;

Бухарест (Румыния) – Лейпциг (Германия): с 4 июня 2024 г., трижды в неделю;

Тирана (Албания) – Лейпциг (Германия): с 1 октября 2024 года, трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.

Wizz Air запускает два новых рейса в конце октября

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует запустить 2 новых рейса. Полеты стартуют уже в конце октября этого года. Новые рейсы объединят Милан и Барселону и Бухарест и Салоники.

Также Wizz Air откроет два новых рейса в Стокгольм Арланда. Фактически это будет изменение аэропорта прибытия в Стокгольме для рейсов из Будапешта и Гданьска. До 30 октября рейсы из Будапешта и Гданьска будут выполнять в аэропорт Стокгольм Скавста, а с 31 октября рейсы будут прибывать в Стокгольм Арланда, расположенный значительно ближе к городу.