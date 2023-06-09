Сколько в среднем стоит билет Wizz Air: авиакомпания рассекретила данные
Источник:avianews.com
В этом году популярный лоукостер Wizz Air в среднем получал с каждого пассажира по 39,7 евро за билет в одну сторону. Такую цифру получили эксперты, проанализировав финансовый отчет компании.
Общий доход бюджетной авиакомпании Wizz Air в 2022 – 2023 году составляет 3,9 миллиарда евро. Из этой суммы пассажиры заплатили 2,03 миллиарда евро за билеты и 1,87 миллиарда евро за дополнительные услуги. В них обычно входят приоритетная посадка, багаж и выбор места в самолете.
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Средние расходы пассажиров
Эксперты провели анализ финансовой отчетности лоукостера за год (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года). По их подсчетам, средние расходы пассажиров Wizz Air были такими:
- 39,7 евро – средняя стоимость билета в одну сторону;
- 36,6 евро – средняя стоимость услуг на одном рейсе.
Выходит, что Wizz Air получал в среднем с каждого пассажира по 76,3 евро за перелет в одну сторону.
Но эти показатели не означают, что компания смогла выйти на прибыль. Напротив, в этом финансовом году Wizz Air зафиксировал убытки на сумму 535,1 миллиона евро. Лоукостер надеется "выйти в плюс" уже в 2024 году, когда доля выполнения рейсов возрастет и производительность будет приносить большую прибыль.
Последние новости Wizz Air:
- Wizz Air меняет условия бесплатной регистрации: теперь у пассажиров с самыми дешевыми билетами будет меньше времени, чтобы получить посадочный талон. Онлайн-регистрация на рейс будет доступна за 24 часа до вылета.
- Авиакомпания вводит подписку на билеты. С предложением Wizz Multipass можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка пока доступна для международных рейсов из Польши и внутренних рейсов по Италии.
- Лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов из Польши. Доступны направления в города Испании, Дании и Марокко. Запуск новых рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023, но билеты можно покупать уже сейчас.