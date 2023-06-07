По пассажиропотоку аэропорт Катовице входит в ТОП-5 в Польше. Из города к нему проложена железнодорожная ветка, но она пока не функционирует, поэтому ехать лучше автобусом. Как удобно добраться до терминала аэропорта Катовице и сколько стоит маршрут – читайте дальше.

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Из центра города в терминалы A и B

В аэропорту Катовице базируются самые популярные европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair. Также отсюда летают авиакомпании LOT и Lufthansa, предлагающие рейсы с пересадкой в Варшаве и Франкфурте.

Доехать до терминала аэропорта удобно из центра города Катовице. Для этого можно воспользоваться автобусами городского оператора ZTM. Они курсируют регулярно от ж/д вокзала Katowice Dworzec. По времени дорога в аэропорт займет 40 минут, но могут быть задержки из-за пробок.

Билет на автобус в аэропорт Катовице стоит 6 злотых (53 гривны). Для группы людей действует скидка: если вас пятеро, можно взять общий билет за 11,8 злотых (104 грн).

Терминал вылета / Фото Katowice Airport

Из Кракова в аэропорт Катовице

Доехать до аэропорта удобно и из Кракова. Для этого курсируют автобусы компании Matuszek. Посадка в Кракове на автостанции Dworzec Autobusowy возле железнодорожного вокзала Krakow Glowny. Билеты на автобус нужно забронировать заранее. Стоит он 60 злотых (529 грн).

Аэропорт Катовице имеет два терминала для вылета (A и B), они расположены в одном здании. Терминал C обслуживает прибывающие рейсы. Для пассажиров здесь есть вся необходимая инфраструктура: кафе, обменные пункты, аптеки, магазины Duty Free.