Wizz Air открыла два новых рейса: откуда и куда улетит
22 мая 2023, 10:37Читати новину українською
Источник:Lowcostavia
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления и расширять свою сеть. В системе бронирования авиабилетов появилось еще два новых направления.
Два новых рейса из Северной Македонии от Wizz Air
Так, лоукостер добавляет два новых рейса в собственную сеть из Северной Македонии. Улетит в Словению и Люксембург.
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Детали новых рейсов:
- Скопье – Любляна (Словения) – с 27 сентября 2023 года – дважды в неделю;
- Скопье – Люксембург (Люксембург) – с 18 декабря 2023 года – трижды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также советуем воспользоваться удобным поисковым агрегатором kiwi.com.
Авиабилеты Скопье - Любляна / Скриншот с сайта
Авиабилеты Скопье – Люксембург / Скриншот с сайта
Последние новости Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое "европейское" направление.
- Венгерская авиакомпания Wizz Air откроет 9 новых авиасообщений из Польши. Перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы из пяти польских городов.
- Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
- Также авиакомпания запустит два новых рейса из Яссы в Румынию – он ближе всего расположен в столицу Молдовы. А также восстановит направление Абу-Даби (ОАЭ) – Сохаг (Египет).