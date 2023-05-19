Компания Supernova Airlines работает в сфере грузоперевозок. Первый рейс доставил 7 тонн международных посылок клиентов "Новой почты" из латвийской Риги в польский Жешув. А после этого отправления переместили в грузовики и повезли в Украину.

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Первый полет авиакомпании был выполнен в кооперации с латвийским перевозчиком "RAF-Avia". Теперь Supernova Airlines планирует летать по этому маршруту дважды в неделю – каждый вторник и четверг.

Самолет Supernova Airlines загружают посылками / Фото Новой почты

Доставка посылок – ускорилась

Латвия является основным транзитным пунктом для международных посылок, следующих в Украину. До этого "Новая почта" забирала их фурами и везла через границы. Но теперь использование самолета может ускорить доставку на срок до 36 часов.

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines была создана в 2021 году, а в январе 2023 года первой среди украинских компаний получила лицензию во время полномасштабной войны. В настоящее время флот Supernova Airlines состоит из двух Ан-26. Но для ускорения старта полетов, компания решила арендовать еще один авиалайнер в Латвии.