В ирландском правительстве начали дискутировать по поводу уменьшения материальной поддержки украинцев. Действительно, Ирландия назначила достаточно щедрые соцвыплаты для них – по 220 евро в неделю. Теперь речь идет о возможном уменьшении суммы пособия.

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Ирландия дискутирует о слишком больших выплатах для украинцев

Власти Ирландии сравнивают размер своих выплат с другими европейскими странами. Также отмечается, что украинцы получают значительно более высокую социальную помощь, чем беженцы других национальностей в стране.

Потому премьер-министр Лео Варадкар намекает на возможные изменения в соцобеспечении украинцев. В парламенте ему напомнили, что Ирландия предоставляет всего 38,8 евро в неделю всем беженцам, которые ищут защиту в стране, кроме украинцев. Потому что они получают гораздо больше – по 220 евро в неделю.

Один из ирландских депутатов Марк МакШарри подчеркнул, что Ирландия помогает украинцам вдвое больше, чем некоторые другие государства. В качестве примера он привел сумму соцвыплат в Финляндии – 107 евро в неделю. Депутат считает, что столь высокие социальные выплаты делают Ирландию слишком привлекательной для беженцев. Потому украинцев на острове и стало так много.

МакШарри спросил премьера, планирует ли Ирландия скорректировать политику, чтобы приблизить суммы выплат к другим странам. Он раскритиковал подход правительства к размещению беженцев и назвал его действия "безрассудными перед угрозой худшего жилищного кризиса последних лет".

Мы постоянно смотрим на то, что мы предлагаем для беженцев, бегущих от войны в Украине, по сравнению с тем, что предлагается в других странах ЕС. Мы должны разумно относиться к этим вещам и стараться согласовать то, что делается в Ирландии, с тем, что делается в других европейских странах,

– ответил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

В Ирландии не хватает жилья для беженцев

Напомним, из-за наплыва беженцев из Украины Ирландия переживает жилищный кризис. Украинцев призывают пока не ехать на остров, ведь здесь сложно расселить даже теж прибывших, которые уже находятся на территории.

Беженцев начали селить в палатках, но жители жалуются на неудовлетворительные условия. В тентах холодно, а в дождливую погоду появляются лужи и сырость. Поэтому постоянно болеют дети.

Ранее власти Ирландии решили направить дополнительный 1 миллиард евро на размещение граждан Украины. Более 70 тысяч украинцев получили от государства бесплатное жилье. Какую социальную поддержку предлагает им Ирландия – читайте в нашем материале.