До конца лета в стране больше не будет мест для расселения беженцев. Поэтому правительство предлагает украинцам проживать в палатках, пока для них не подыщут лучший вариант.

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Палатки для украинцев

Пока чиновники определяют локации, где смогут установить палаточные городки. Подбирают место, где можно будет развернуть лагерь, похожий на Gormanston Camp. Его в прошлом году также использовали для размещения беженцев в Ирландии.

Палаточный лагерь Gormanston Camp / Фото Department of the Taoiseach

В ближайшие недели до 2 000 украинцев в Ирландии могут остаться без жилья. Правительство страны продолжает находить альтернативные варианты поселения для беженцев.

Сначала граждан Украины заселяли в основном в отели, которые Ирландия снимала на долгий срок. Государство оплачивало каждый четвертый отельный номер по всей стране для размещения украинцев. Впоследствии места закончились и правительство начало использовать закрытые помещения, старые квартиры и дома. А с апреля людей стали постепенно выселять из бесплатных гостиниц и стимулировать арендовать жилье самостоятельно.

Оригинальные решения с жильем

Власти заявляют, что за последние недели государство привлекло все возможности, включая объекты, ранее использовавшиеся как приюты в экстренных случаях. К примеру, Croke Park, стадион Aviva и колледж Дублина.

Также украинцев в Ирландии уже начали заселять в модульные дома. Первые семьи получили жилье в ирландском городе Корк. В уютных домах района Махон разместили 64 семьи. В таком жилье две спальни. Дом оснащен всеми необходимыми кухонными принадлежностями и полностью меблирован.

Модульные дома для украинцев в Корке / Фото David Keane (Irish Examiner)

Проблемы с размещением побуждают Ирландию к оригинальным решениям с жильем. Как возможные варианты рассматривают даже плавучие отели.

Также страна заселяет беженцев в отремонтированные хозяйственные помещения конного центра Kill. Там приняли 150 украинских беженцев. Место было переоборудовано под комфортные условия для проживания.

Украинцев просят не ехать

Украинцев пока просят не прибывать на остров. Посольство Украины в Ирландии официально призывает воздержаться от поездки в страну в ближайшие полтора-два месяца.

В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского правительства. Просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6 – 8 недель, если вы находитесь в безопасном месте,

– предупредили в посольстве.

О жилищном кризисе из-за наплыва беженцев сообщают и в Швейцарии. В кантоне Ааргау было принято решение размещать семьи беженцев в обустроенных подвалах.