История героини этой статьи полна романтики. Однако без отваги и умения хорошо ладить с людьми добиться успеха на чужбине девушке бы не удалось. Закордон 24 расспросил Иванну о ее впечатлениях от Литвы, карьере в международной компании TransferGo и способах поддержания связей с родиной.

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Как Вильнюс стал для Иванны символическим городом

Иванна Станюш родом из Житомира. До переезда в Вильнюс более шести лет жила в Киеве. Девушка училась в КНЭУ на учетно-экономическом факультете. Работать по специальности начала еще со второго курса. Тогда Иванна думала, что выбранная профессия будет надолго в ее жизни. Изменения страны проживания в ее планах не было, хотя много друзей и знакомых в тот период уехали работать или учиться за границу.

Впервые Вильнюс Иванна посетила в 2016 году с туристической целью. Город показался ей удивительно уютным и вызвал желание вернуться при случае.

В октябре 2017 года украинка снова оказалась в столице Литвы. На этот раз – по еще более приятных обстоятельствах. Там состоялась первая встреча Иванны с ее будущим мужем. Он – гражданин Беларуси, но долгое время проживал и работал в Литве. Влюбленные поддерживали отношения на расстоянии и встречались в Вильнюсе. С каждым свиданием, вспоминает Иванна, этот город открывал для нее новые грани.

Переезд в Литву украинка начала планировать после того, как получила предложение. Но процесс требовал времени, ведь девушка еще училась на магистратуре в Киеве и работала.

Как сегодня помню тот день. Это было вручение диплома магистра, после которого я спешила на самолет в Вильнюс,

– рассказывает Иванна Станюш.

Иванна Станюш запланировала перелет в Вильнюс в день вручения диплома / Фото Иванна Станюш

Воссоединение семьи

Процедура воссоединения семьи в Литве имеет свою специфику. Так, новоиспеченная в стране пара должна длительное время ожидать, чтобы брак признали действительным, а не фиктивным. Поэтому Иванна с партнером приняли решение пожениться в Беларуси. Этот путь тоже имел много нюансов: переводы документов, различные справки, проставление апостиля на официальных документах и ​​прочее. Но преимуществом было то, что с украинским биометрическим паспортом Иванна могла находиться не в Украине, а рядом со своим мужем в период решения всех вопросов.

Несмотря на документационную и процедурную рутину, Иванна не считает процессы воссоединения семьи или легализации в стране сложными и утверждает, что настойчивые люди точно смогут получить желаемое.

Как говорят в народе, вижу цель – не вижу препятствий. Конечно, нужно иметь много смелости. Недаром говорят, что это самая важная черта человека,

– отмечает Иванна Станюш.

Украинка добавила, что процедура воссоединения семьи у каждого разная. Соответственно, пакет документов также может отличаться в зависимости от обстоятельств. Поэтому она советует обращаться в миграционную службу или проконсультироваться в юридической компании. Также украинцам в Литве Иванна рекомендует приобщиться к одноименным группам в соцсетях. С помощью их участников можно узнать много полезной информации из опыта других людей, найти нужные контакты и даже замечательную работу.

Иванна Станюш с мужем во время цветения сакуры в Вильнюсе / Фото Иванна Станюш

Как украинка устроилась на работу в известную международную компанию

Именно в одной из таких сообществ в фейсбуке, где общаются эмигранты из Украины, девушка и увидела вакансию от TransferGo . Работа в международной компании была ее мечтой, ведь речь идет о социальных гарантиях и больших перспективах. Иванна призналась, что была невероятно счастливой, когда после собеседований ей прислали приглашение занять желаемую должность.

TransferGo специализируется на быстрых международных денежных переводах без комиссий. Сервис пользуется большой популярностью среди эмигрантов, поскольку позволяет направить в другую страну средства безопасно и эффективно.

Иванна Станюш работает в компании специалистом службы поддержки . Она общается с клиентами и помогает всем пользователям, у которых возникают вопросы. В TransferGo Иванна отметила хорошие условия труда, что является основной мотивацией. Девушке сразу понравился коллектив и специфика ее работы, поэтому адаптация прошла достаточно быстро.

По роли экономиста героиня интервью не скучает, потому что занимается тем, что приносит удовольствие. Свою работу считает веселой и разнообразной и радуется тому, что может развивать карьеру. TransferGo позволяет работникам переходить в другие отделы и расти в том направлении, в котором человек хочет. Такие возможности являются очень ценными.

Коммуницировать с клиентами TransferGo , говорит Иванна, приятно. Прежде всего потому, что общение происходит на родном языке. Также украинцы оставляют положительные отзывы о сервисе. Перевод материальной помощи домой для них очень важен, а с TransferGo это делать максимально комфортно.

Я и сама пользуюсь услугами компании, поскольку в Украине есть родители и сестра. Иногда хочется сделать приятное, когда вы на расстоянии, и направить подарок. Спасибо TransferGo, что есть возможность отправить средства быстро, надежно и удобно!

– делится Иванна Станюш.

Из-за пандемии последний раз Иванна виделась с родными в марте 2020 года. Девушка очень скучает по родителям и друзьями. Ранее семья часто встречалась то в Украине, то в Беларуси, то в Литве, и с нетерпением ждет, когда снова выпадет такая возможность. Но возвращаться жить в Киев или Житомир Иванна не планирует. У супругов есть желание остаться в Вильнюсе и в перспективе получить постоянный вид на жительство, который дает больше преимуществ, чем временн ый .

Иванна добавляет, что они с мужем прошли уже достаточно долгий путь и многое достигли на сегодня, в частности имеют хорошие работы и изучают литовский язык.

Иванна Станюш довольна работой и жизнью в Литве / Фото Иванна Станюш

Информация для тех, кого интересует переезд в Литву

По словам Иванны Станюш, жизнь в Литве отличается от украинских реалий. В Литве люди умеют наслаждаться моментом. М естные жители много гуляют, путешествуют по Европе, а еще – активно занимаются спортом. Если прогуляться вдоль реки Нерис вечером, то можно увидеть, как люди бегают, катаются на велосипедах или плавают на байдарках.

Что касается недостатков жизни в Вильнюсе, Иванна не смогла назвать ни одного. Город ее вполне удовлетворяет и успел стать родным. Много зелени, значительно меньше, чем в Киеве, пробок – эти и другие критерии делают Вильнюс чрезвычайно привлекательным.

Иванна Станюш считает Вильнюс замечательным городом для жизни / Фото Иванна Станюш

К тому же в Литве много украинцев, которые всегда готовы поддержать. Например, когда Иванна становилась на консульский учет и решала некоторые вопросы с документами, то получила предложение принять участие в организации выборов. Там она познакомилась с прекрасными людьми, с которыми поддерживает связь до сих пор. Украинцы, по словам Иванны, именно такие – готовы помогать друг другу во всех уголках мира.

Главный совет от Иванны для тех, кого интересует эмиграция: не бояться, если есть желание что-то изменить в жизни. Девушка уверяет, что в другой стране непременно найдутся люди, которые подскажут, как лучше, когда возникнут трудности.

Хорошей возможностью для студентов является обучение по обмену вроде программы Erasmus. В университете можно хорошо попрактиковаться язык, а найти работу после такого обучения будет легче.

На изучении иностранного языка героиня статьи акцентирует. Человек, который владеет английским, имеет больше шансов получить работу в международной компании. А именно такие предприятия предлагают достойную оплату и хорошие условия труда.