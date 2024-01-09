Ryanair запускает три новых рейса из популярных стран: куда можно полететь
9 января 2024, 12:56Читати новину українською
Источник:Lowcost Avia
Самый популярный европейский лоукостер Ryanair снова расширяет карту своих полетов. Этой весной планируют запустить еще три рейса из туристических стран.
Ирландский перевозчик планирует запуск трех новых рейсов на март – апрель 2024 года. Новые маршруты откроются из Испании, Дании и Болгарии. Куда можно забронировать билеты – читайте дальше.
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Три новых направления в Европе
В свое весеннее расписание лоукостер добавит новые направления. Рейсы соединят Софию с Копенгагеном и Аликанте, Жирону и Ольборг.
Детали о новых маршрутах:
- София – Копенгаген: с 31 марта 2024 года по 5 раз в неделю;
- София – Аликанте: с 1 апреля по 2 раза в неделю;
- Жирона – Ольборг: с 1 апреля 2024 года по 2 раза в неделю.
Билеты на новые рейсы уже можно бронировать. Они доступны на официальном сайте ирландского перевозчика Ryanair.
Последние новости Ryanair:
- Ryanair запускает 4 новых рейса из Португалии. Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Лиссабона, Фаро и Порту. Старт всех рейсов запланирован на март-июнь 2024 года. Появятся маршруты в Италию, Польшу, Венгрию и Испанию.
- Ирландский лоукостер анонсировал открытие шести новых рейсов. Перевозчик планирует добавить новые направления из Бари, Софии и Сараево. Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года. Билеты на новые маршруты доступны для бронирования.
- Авиакомпания Ryanair значительно сокращает количество рейсов из аэропорта Модлин возле Варшавы. В январе их станет меньше на 20%. Отменят 15 рейсов и снизят частоту полетов еще на 16 маршрутах. Сообщения с какими городами прекращают – читайте по ссылке.