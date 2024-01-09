Ryanair запускает три новых рейса из популярных стран: куда можно полететь

Самый популярный европейский лоукостер Ryanair снова расширяет карту своих полетов. Этой весной планируют запустить еще три рейса из туристических стран.

Ирландский перевозчик планирует запуск трех новых рейсов на март – апрель 2024 года. Новые маршруты откроются из Испании, Дании и Болгарии. Куда можно забронировать билеты – читайте дальше.

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Три новых направления в Европе

В свое весеннее расписание лоукостер добавит новые направления. Рейсы соединят Софию с Копенгагеном и Аликанте, Жирону и Ольборг.

Детали о новых маршрутах:

София – Копенгаген: с 31 марта 2024 года по 5 раз в неделю;

София – Аликанте: с 1 апреля по 2 раза в неделю;

Жирона – Ольборг: с 1 апреля 2024 года по 2 раза в неделю.

Билеты на новые рейсы уже можно бронировать. Они доступны на официальном сайте ирландского перевозчика Ryanair.

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