Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года. Детали новых направлений – далее в материале.
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Ryanair запустит рейсы из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины
Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Бари, Софии и Сараево.
Новые рейсы Ryanair:
- Барри – Малага с 3 апреля трижды в неделю,
- Бари – Дубровник с 31 марта 4 раза в неделю,
- Барри – Тулуза с 1 апреля трижды в неделю,
- София – Копенгаген с 31 марта 5 раз в неделю,
- София – Аликанте с 1 апреля дважды в неделю,
- Сараево – Брюссель (Шарлеруа) с 31 марта 2024 года дважды в неделю.
Пример бронирования авиабилетов Бари – Дубровник с 31 марта – 8 апреля.
Пример бронирования авиабилетов Бари - Малага на 3 - 10 апреля.
Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.
Рейсов Ryanair в Португалию станет меньше и они подорожают
Следующим летом ирландский лоукостер будет гораздо меньше летать в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов.
Авиакомпания не смогла примириться с тем, что в Португалии они вырастут в среднем на 14,6%. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну значительно уменьшится. Кроме того, меньшее количество рейсов повышает спрос, свободных мест становится меньше, поэтому цена закономерно растет.
Ryanair повысил цену авиабилетов на 24%
Ирландский лоукостер Ryanair заявил о решении увеличить стоимость билетов. В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.
Так, средняя цена авиабилета Ryanair составила 57,6 евро. Что стало причиной роста в авиакомпании также рассказали.