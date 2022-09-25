Как указать в резюме о своем семейном положении: 25 тематических слов на польском языке

Если вы остановились в Польше на длительный период, то, скорее всего, задумывались или уже пытались устроиться на работу. Как бы там ни было, для этого, хоть и поверхностно, но стоит владеть польским языком.

Сегодня подскажем, как говорить о своем семейном положении на польском языке. С вопросами такого рода вы можете столкнуться в Польше при трудоустройстве, заполняя анкету на документы, решая дела в администрации или оформляя банковскую карту. Итак, ловите короткую шпаргалку со словами и фразами на тему семьи.

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25 польских слов и фраз о семейном положении

Парень – chłopak

Девушка – dziewczyna

Партнер – partner / partnerka

Гражданское положение – stan cywilny

Холост мужчина – kawaler

Незамужняя девушка – panna

Замужняя женщина – zameżna или méżatka

Женат – żonaty

Вдова / вдовец – wdowa / wdowiec

Жениться – ożenić się

Выйти замуж – wyjść za mąż

Жених и невеста – narzeczony и narzeczona, а вместе они – narzeczeni

Шлюб – ślub

Развод – rozwód

Разведенный / разведенная – rozwiedziony / rozwiedziona

Свободные отношения – wolny związek

Семейные отношения – stosunki rodzinne

Незарегистрированный брак – konkubinat

Сосед / соседка по комнате – konkubin / konkubina.

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