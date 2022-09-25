Как указать в резюме о своем семейном положении: 25 тематических слов на польском языке

25 сентября 2022 , 17:53
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Если вы остановились в Польше на длительный период, то, скорее всего, задумывались или уже пытались устроиться на работу. Как бы там ни было, для этого, хоть и поверхностно, но стоит владеть польским языком.

Сегодня подскажем, как говорить о своем семейном положении на польском языке. С вопросами такого рода вы можете столкнуться в Польше при трудоустройстве, заполняя анкету на документы, решая дела в администрации или оформляя банковскую карту. Итак, ловите короткую шпаргалку со словами и фразами на тему семьи.

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25 польских слов и фраз о семейном положении

  • Парень – chłopak
  • Девушка – dziewczyna
  • Партнер – partner / partnerka
  • Гражданское положение – stan cywilny
  • Холост мужчина – kawaler
  • Незамужняя девушка – panna
  • Замужняя женщина – zameżna или méżatka
  • Женат – żonaty
  • Вдова / вдовец – wdowa / wdowiec
  • Жениться – ożenić się
  • Выйти замуж – wyjść za mąż
  • Жених и невеста – narzeczony и narzeczona, а вместе они – narzeczeni
  • Шлюб – ślub
  • Развод – rozwód
  • Разведенный / разведенная – rozwiedziony / rozwiedziona
  • Свободные отношения – wolny związek
  • Семейные отношения – stosunki rodzinne
  • Незарегистрированный брак – konkubinat
  • Сосед / соседка по комнате – konkubin / konkubina.

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Автор: Назарій Сорока