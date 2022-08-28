Так, на днях мы уже рассказывали, как здороваться и знакомиться в Польше , а на этот раз подготовили набор польских слов, которые помогут вам не заблудиться в чужом городе и стране. Ловите короткую шпаргалку для туристов с минимальным количеством фраз, которые вы сможете использовать при обычных ситуациях за границей.

Важно знать Мошенники в Интернете: как сохранить деньги и не стать жертвой киберпреступления

Не стесняйтесь спрашивать

Куда? – Dokąd? [доконд]

К кому можно обратиться? – Do kogo można się zwrócić? [до кого можна шен звручичь ]

звручичь Зачем? – Po co? [по цо]

Почему? – Dlaczego? [для чего]

Когда – Kiedy? [кеды]

В котором часу? – O której godzinie? [о ктурей годжине]

Сколько стоит это? – Ile to kosztuje? [или то коштуе]

Как долго? (о времени) – Jak długo? [как длуго]

Что мне делать? – Со mam robić? [цо мам робичь]

Слова для будничных дел

Больница – Szpital [шпиталь]

Поликлиника – Przychodnia [пшиходня]

Правительственное учреждение – Urząd [ужонд]

Иностранец – Cudzoziemiec [цудзожемеец]

Беженец – Uchodźca [уходжьца]

Заявление – Podanie [подане]

Ходатайство – Wniosek [внесок]

Детский сад – Przedszkole [пшедшколе]

[пшедшколе] Паспорт – Paszport [пашпорт]

– Паспорт гражданина – Dowód osobisty [довуд особисты]

Водительское удостоверение – Prawo jazdy [право язды]

Свидетельство о рождении – Akt urodzenia [акт уродзеня]

Польские слова и фразы для навигации по городу