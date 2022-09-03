У каждого языка есть ряд выражений, без которых не обойтись ни дня. И польский – не исключение. Сегодня в коротком разговорнике обратим внимание на те слова и выражения, которые пригодятся при закупках в супермаркете и помогут выразить эмоции.

Стоит внимания Чек-лист для тех, кто едет из Польши: какие дела следует завершить перед выездом из страны

Самые необходимые польские фразы на каждый день

Для похода в магазин

  • Карта – Karta [карта]
  • Наличные – Gotówka [готувка]
  • Самообслуживание – Samoobsługa [самообслуґа]
  • Сколько стоит? – Ile kosztuje? ле коштуе?]
  • Полиэтиленовый пакетик – Reklamówka [рекламувка]
  • Скидка – Zniżka [знижка]
  • Предоставьте этот товар – Czy może mi Pan / Pani podać ten towar? [чы може ми пан / пани подачь тен товар]
  • Где я могу найти…? – Gdzie mogę znaleźć…? [ґдже моґе зналежчь]

Не стесняйтесь проявлять эмоции

  • Мне тяжело – Jest mi ciężko [ест ми ченжко]
  • Мне грустно – Jest mi smutno [ест ми смутно]
  • Я рада/радий – Cieszę się [чеше шен]
  • Я растерялся/ растерялась – Pogubiłem się / Pogubiłam się [поґубилем шен / поґубилам шен]

Как правильно отказать

  • Я не могу – Nie mogę [не моге]
  • Я не знаю – Nie wiem [не вем]
  • Я не понимаю – Nie rozumiem [не розумем]
  • Я не умею – Nie umiem [не умем].