У каждого языка есть ряд выражений, без которых не обойтись ни дня. И польский – не исключение. Сегодня в коротком разговорнике обратим внимание на те слова и выражения, которые пригодятся при закупках в супермаркете и помогут выразить эмоции.
Стоит внимания Чек-лист для тех, кто едет из Польши: какие дела следует завершить перед выездом из страны
Самые необходимые польские фразы на каждый день
Для похода в магазин
- Карта – Karta [карта]
- Наличные – Gotówka [готувка]
- Самообслуживание – Samoobsługa [самообслуґа]
- Сколько стоит? – Ile kosztuje? [иле коштуе?]
- Полиэтиленовый пакетик – Reklamówka [рекламувка]
- Скидка – Zniżka [знижка]
- Предоставьте этот товар – Czy może mi Pan / Pani podać ten towar? [чы може ми пан / пани подачь тен товар]
- Где я могу найти…? – Gdzie mogę znaleźć…? [ґдже моґе зналежчь]
Не стесняйтесь проявлять эмоции
- Мне тяжело – Jest mi ciężko [ест ми ченжко]
- Мне грустно – Jest mi smutno [ест ми смутно]
- Я рада/радий – Cieszę się [чеше шен]
- Я растерялся/ растерялась – Pogubiłem się / Pogubiłam się [поґубилем шен / поґубилам шен]
Как правильно отказать
- Я не могу – Nie mogę [не моге]
- Я не знаю – Nie wiem [не вем]
- Я не понимаю – Nie rozumiem [не розумем]
- Я не умею – Nie umiem [не умем].