Знание лишь нескольких фраз на польском языке может изменить ваш туристический опыт и коммуникацию в соседней стране. Вы сразу заметите, что поляки с огромной симпатией относятся к тем иностранцам, которые пытаются говорить на их родном языке. Поэтому найдите время, чтобы запомнить хотя бы некоторые польские слова.
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Самые необходимые польские фразы для туристов
Как обращаться и здороваться
- Доброе утро, добрый день – Dzień dobry [джень добры]
- Добрый вечер – Dobry wieczór [добры вечур]
- До свидания – Do widzenia [до видзеня]
- Привет – Cześć [чешчь]
- Па-па – Na razie [на раже]
Как быть вежливым
- Извините – Przepraszam [пшепрашам]
- Большое спасибо – Bardzo dziękuję [бардзо дженькуе]
- Спасибо за поддержку – Dziękuję za wsparcie [джєнькуе за вспарче]
- Спасибо за помощь – Dziękuję za pomoc [джєнькуе за помоц]
- Спасибо за гостеприимство – Dziękuję za gościnę [дженькуе за гошчине]
- Пожалуйста – Proszę [проше]
- Извините, я не понимаю – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумем]
- Прошу помочь – Proszę o pomoc [проше о помоц]
- Прошу говорить медленнее – Proszę mówić wolniej [проше мувичь вольней]
Фразы для знакомства в Польше
- Рада / рад с вами познакомиться – Miło mi Panią / Pana poznać [міло мі паньон / пана позначь]
- Как вас зовут? – Как Pan/Pani się nazywa? [як пан / пани шєн называ]
- Как тебя зовут? – Как masz na imię? [как маш на имя]
- Как обстоят дела? – Co słychać? [цо слухачь]
- Все хорошо – Wszystko w porządku [вшистко в пожондку]
- Откуда вы? – Skąd Pan/Pani jest? [сконд пан / пани есть]
- Откуда ты? – Skąd jesteś? [сконд естешь]
- Я из… – Jestem z... [естем из]
- Я говорю / не говорю по польски – Mówię / nie mówię po polsku [муве / не муве по польску]
- Немного понимаю – Trochę rozumiem [трохе розумем]
- У меня возникла такая проблема... – Mam taki problem... [мам таки проблем].