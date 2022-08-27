Знание лишь нескольких фраз на польском языке может изменить ваш туристический опыт и коммуникацию в соседней стране. Вы сразу заметите, что поляки с огромной симпатией относятся к тем иностранцам, которые пытаются говорить на их родном языке. Поэтому н айдите время, чтобы запомнить хотя бы некоторые польские слова.

И еще Мошенники в Интернете: как сохранить деньги и не стать жертвой киберпреступления

Самые необходимые польские фразы для туристов

Как обращаться и здороваться

Доброе утро, добрый день – Dzień dobry [джень добры]

Добрый вечер – Dobry wieczór [добры вечур]

До свидания – Do widzenia [до видзеня]

[до видзеня] Привет – Cześć [чешчь]

Па-па – Na razie [на раже]

Как быть вежливым

Извините – Przepraszam [пшепрашам]

Большое спасибо – Bardzo dziękuję [бардзо дженькуе]

Спасибо за поддержку – Dziękuję za wsparcie [джєнькуе за вспарче]

[джєнькуе за вспарче] Спасибо за помощь – Dziękuję za pomoc [джєнькуе за помоц]

[джєнькуе за помоц] Спасибо за гостеприимство – Dziękuję za gościnę [дженькуе за гошчине]

Пожалуйста – Proszę [проше]

Извините, я не понимаю – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумем]

[пшепрашам, нє розумем] Прошу помочь – Proszę o pomoc [проше о помоц]

Прошу говорить медленнее – Proszę mówić wolniej [проше мувичь вольней]

Фразы для знакомства в Польше