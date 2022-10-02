30+ польских слов и фраз, которые понадобятся при поиске работы в соседней стране

2 октября 2022 , 18:28
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Источник:

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Польша остается популярным направлением для трудовой миграции среди украинцев. И как бы там ни было, но для удачной адаптации в стране нужно хотя бы поверхностно владеть местным языком. Поэтому ловите подборку с главными польскими словами для успешного трудоустройства.

Так, мы продолжаем помогать с изучением польского языка. На днях мы уже рассказывали, как в Польше правильно указать в резюме о своем семейном положении. На этот раз мы подготовили подборку слов и высказываний, которые помогут вам пройти собеседование и получить работу.

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Слова для резюме

  • praca – работа
  • CV – резюме
  • dane osobowe – личные данные
  • znajomość języków – владение языками
  • języki obce – иностранные языки
  • wykształcenie – образование
  • osiągnięcia – достижения
  • umiejętności – навыки
  • zdjęcie – фотография
  • certyfikat – сертификат
  • zainteresowania – интересы
  • list motywacyjny – мотивационное письмо
  • staż – стаж
  • praktyka – практика
  • rozmowa kwalifikacyjna – собеседование.

Фразы для собеседования

  • zezwolenie na pracę – разрешение на работу
  • doświadczenie zawodowe – опыт работы
  • moje mocne i słabe strony – мои сильные и слабые стороны
  • pensja – зарплата
  • wynagrodzenie – заработок.

Вопросы, которые вам могут задать на собеседовании

  • Proszę Pana / Pani opowiedzieć coś o sobie – Расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь о себе
  • Jakie są Pana / Pani mocne / słabe strony – Какие ваши сильные / слабые стороны
  • Dlaczego Pan / Pani chce pracować na tym stanowisku – Почему вы хотите работать на этой должности
  • Dlaczego Pan / Pani zdecydował(a) się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy – Почему вы решили откликнуться на наше предложение работы
  • Dlaczego powinniśmy Pana / Pani zatrudnić – Почему мы должны вас нанять.

Фразы для обсуждения условий труда

  • oferty pracy – предложения работы
  • stanowisko – рабочее место
  • ubezpieczenie zdrowotne – медицинское страхование
  • zatrudnienie – трудоустройство
  • uwolnić się – уволиться
  • rozwiązać umowę – расторгнуть сделку
  • okres próbny – испытательный срок.

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Автор: Назарій Сорока