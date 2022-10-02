30+ польских слов и фраз, которые понадобятся при поиске работы в соседней стране
2 октября 2022 , 18:28Читати новину українською
Польша остается популярным направлением для трудовой миграции среди украинцев. И как бы там ни было, но для удачной адаптации в стране нужно хотя бы поверхностно владеть местным языком. Поэтому ловите подборку с главными польскими словами для успешного трудоустройства.
Так, мы продолжаем помогать с изучением польского языка. На днях мы уже рассказывали, как в Польше правильно указать в резюме о своем семейном положении. На этот раз мы подготовили подборку слов и высказываний, которые помогут вам пройти собеседование и получить работу.
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Слова для резюме
- praca – работа
- CV – резюме
- dane osobowe – личные данные
- znajomość języków – владение языками
- języki obce – иностранные языки
- wykształcenie – образование
- osiągnięcia – достижения
- umiejętności – навыки
- zdjęcie – фотография
- certyfikat – сертификат
- zainteresowania – интересы
- list motywacyjny – мотивационное письмо
- staż – стаж
- praktyka – практика
- rozmowa kwalifikacyjna – собеседование.
Фразы для собеседования
- zezwolenie na pracę – разрешение на работу
- doświadczenie zawodowe – опыт работы
- moje mocne i słabe strony – мои сильные и слабые стороны
- pensja – зарплата
- wynagrodzenie – заработок.
Вопросы, которые вам могут задать на собеседовании
- Proszę Pana / Pani opowiedzieć coś o sobie – Расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь о себе
- Jakie są Pana / Pani mocne / słabe strony – Какие ваши сильные / слабые стороны
- Dlaczego Pan / Pani chce pracować na tym stanowisku – Почему вы хотите работать на этой должности
- Dlaczego Pan / Pani zdecydował(a) się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy – Почему вы решили откликнуться на наше предложение работы
- Dlaczego powinniśmy Pana / Pani zatrudnić – Почему мы должны вас нанять.
Фразы для обсуждения условий труда
- oferty pracy – предложения работы
- stanowisko – рабочее место
- ubezpieczenie zdrowotne – медицинское страхование
- zatrudnienie – трудоустройство
- uwolnić się – уволиться
- rozwiązać umowę – расторгнуть сделку
- okres próbny – испытательный срок.