30+ польских слов и фраз, которые понадобятся при поиске работы в соседней стране

18:28

Польша остается популярным направлением для трудовой миграции среди украинцев. И как бы там ни было, но для удачной адаптации в стране нужно хотя бы поверхностно владеть местным языком. Поэтому ловите подборку с главными польскими словами для успешного трудоустройства.