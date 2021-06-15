Выход из ковидной ситуации в Польше был нелегким, поэтапным и продолжается до сих пор, однако уже находится на своей завершающей стадии. Заграница 24 при поддержке партнера TransferGo рассказывает об опыте преодоления пандемии в соседней стране.

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Статистика вакцинации в Польше

Здоровая нация нуждается в здоровых решениях правительства. Следовательно, в Польше решили бороться с COVID-19 в несколько этапов. Вакцинировать население против болезни в республике начали еще 28 декабря 2020 года, и по состоянию на 13 июня 2021 года в целом привились более 15 с половиной миллионов человек, почти 10 миллионов из которых уже получили вторую дозу вакцины или вообще в ней больше не нуждаются.

Справка. Всего в Польше проживает около 38 миллионов человек. Следовательно, более 25% населения сегодня являются полностью защищенными от коронавируса, что по сравнению с другими странами является очень хорошим показателем и свидетельствует о серьезных шагах страны к выработке коллективного национального иммунитета.

Напомним, что кроме этого Польша начала вакцинировать на границе иностранцев, Которые приезжают в страну с целью трудоустройства. В частности, на пункте пропуска "Шегини-Медика" получить прививки с 8 июня 2021 года могут украинцы.

В Польше полностью вакцинировали более четверти населения / Фото Pexels

Этапы послаблений карантина в Польше

Возвращение к привычной жизни в Польше, а именно открытие отдельных видов заведений и ослабление ограничений, можно выделить в несколько этапов. Первые серьезные шаги правительства на пути к выходу из коронавирусной кризиса начались 4 мая этого года, в частности тогда дети младших классов вернулись к очному обучению, и постепенно восстанавливали работу учреждения искусства.

В течение месяца вернулась из небытия и спортивная отрасль, отменили масочный режим на открытом воздухе, за обычным графиком начали работать кинотеатры, театры, салоны красоты и т.д. В конце мая все ученики вернулись к очному обучению. Серьезные ослабления ограничений коснулись деятельности гостинично-ресторанного бизнеса и туризма в целом.

Последний раз польское правительство объявило об очередном пакете послаблений карантина 6 июня. Согласно ему, на сегодня разрешено:

организация встреч и празднований максимум на 150 человек;



открытие ярмарок, выставок, конференций, а также игровых комнат с лимитом одного человека на 15 квадратных метров помещения;



перевозки до 75% максимального количества пассажиров в общественном транспорте с соблюдением масочного режима.

В Польше постепенно возвращаются к привычной жизни / Фото Pexels

Во всех случаях существующие на сегодня ограничения распространяются на людей, которые не имеют прививки от коронавируса. Вакцинированные жители Польши могут подтвердить свой статус сертификатом вакцинации, который республика начала выдавать с 1 июня.

Добавим, что с 26 июня в Польше планируют начать шестой этап ослабления карантина, однако какие именно лимиты будут отменены – пока неизвестно. В частности, говорится о возможности гостиниц и ресторанов принимать посетителей на 75% своих мощностей и о возобновлении работы ночных клубов и дискотек.

К слову, тенденция суточной заболеваемости COVID-19 в Польше уменьшается, и ежедневно фиксируется в среднем лишь около 400 новых заражений.

Тенденция заболеваемости COVID-19 в Польше снижается / Фото Pexels

Влияние пандемии на рынок труда

С наступлением карантинных послаблений, открытием большинства отраслей гостинично-ресторанного бизнеса и туризма в целом, в Польше возникла новая проблема – нехватка рабочих рук.

Много вакансий закрывали трудовые мигранты из Украины, однако в этом году достаточно рабочей силы из нашей страны польские работодатели так и не получили, ведь летом появилась еще и насущная потребность в сезонных работниках.

Поэтому польские власти начали принимать меры, которые бы упростили доступ иностранцам к местному рынку. В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу, сократить время, необходимое для обработки и выдачи таких документов, а также убрать лишние формальности.

Поэтому сейчас Польша, можно сказать, буквально ждет украинских работников с распростертыми объятиями.

Польские работодатели ожидают работников из Украины / Фото Pexels

Вместе с тем, несмотря на жалобы польских работодателей на нехватку украинских работников, от начала пандемии тенденция денежных переводов из-за границы в Украину только увеличилась.

В частности, согласно данным компании TransferGo, которая занимается именно такими транзакциями, почти за целое первое полугодие 2021 года украинские трудовые мигранты совершили более 1 миллиона денежных переводов на общую сумму более 200 миллионов евро, и это на 25% больше, чем в прошлом году, в первом полугодии 2020.

Больше всего средств близким и родным в Украину наши земляки отсылали традиционно именно из Польши.

Компания TransferGo заботится как о физической, так и о финансовой безопасности своих клиентов и украинских мигрантов в целом, в частности регулярно составляет и презентует различные справочники и дает советы. Кроме этого, платформа предоставляет профессиональную поддержку на 9 языках, в том числе на русском и украинском.

Наверное, именно поэтому сервису доверились уже более 2,5 миллиона пользователей по всему миру.

Денежные переводы с сервисом TransferGo / Скриншот сайта TransferGo