Найбільшу нестачу робочої сили відчувають підприємства у галузі сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. На більшість їх вакансій зазвичай приходили працювати саме українці.

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У повідомленні зазначається, що у разі відсутності розв'язання проблеми велика частина врожаю фермерських господарств Польщі може зіпсуватись, так і залишившись незібраним на полях.

Аналогічна проблема зафіксована і в готелях, ресторанах та кафе. Цьогоріч представники цієї галузі польського бізнесу не мають кого наймати на посади офіціантів, барменів, барист, покоївок та кухарів.

Додамо, що карантинні обмеження у Польщі ніяким чином не вплинули на кількість квоти постійних робочих місць для українців, проте працівників все одно не вистачає.

У Польщі не вистачає працівників у готелях / Фото Pexels