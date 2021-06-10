Згідно з даними британської компанії OpSec Security, 86% усіх споживачів бодай раз ставали жертвами шахрайських схем під час здійснення онлайн-покупок. Разом з тим, дослідження Javelin Strategy & Research вказало, що протягом 2020 року аферистам вдалось в одних лише США вкрасти понад 56 мільярдів доларів у 49 мільйонів споживачів фінансових послуг шляхом обходу систем ідентифікації особи у режимі онлайн.

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Онлайн-покупки

Найпопулярнішими та найприбутковішими схемами серед шахраїв є їх методи виманювання даних під час онлайн-шопінгу. Найчастіше аферисти створюють сайти-клони, на яких вимагають у користувачів вказати повні реквізити банківських карток, коди та паролі доступу до особистих рахунків.

Шахраї, зокрема, маскують свої псевдоресурси під популярні сайти інтернет-магазинів, онлайн-кредитування, браузерних ігор, онлайн-казино та лотерей. Також це стосується платформ для грошових переказів.

Псевдопродавці, своєю чергою, пропонують товари за дуже низькими цінами, наполягають на швидкій оплаті, надсилають короткі посилання на буцімто підтвердження покупки. Також вони отримують доступ до інтернет-банкінгу споживачів, виманюючи коди з СМС-повідомлень, або ж просять перерахувати аванс за послугу наперед, після чого не виходять на зв'язок.

Безпечні покупки в інтернеті / Фото Pexels

Телефонне шахрайство

Ще одним методом видурити у людей гроші є телефонне шахрайство, коли аферисти переконують жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію, переказати гроші на картку, у телефонному режимі. В Україні найпопулярнішими схемами такого типу є:

СМС-повідомлення "Заберіть свій виграш" . Ви буцімто виграли квартиру, машину, новий смартфон тощо. Щоб отримати приз, необхідно перейти за вірусним посиланням.

Дзвінок "Мамо, мене забрала поліція!" . Вже класичний спосіб отримати від довірливих людей фінансову вигоду, які у стресовій ситуації переказують все, що мають.

"Доброго дня, я представник банку". Шахраї часто телефонують, прикидаючись працівниками різноманітних установ, і виманюють у жертв усі необхідні їм дані.

Не ведіться на телефонні схеми шахраїв / Фото Unsplash

Фінансовий номер

Доступ до фінансового рахунку шахраї отримують також за допомогою номерів телефонів користувачів, які прив'язані до інтернет-банкінгу. Отримавши доступ до SIM-картки жертви, аферисти можуть здійснювати покупки у традиційних та онлайн-магазинах, знімати гроші з рахунку або ж брати онлайн-кредити на чуже ім'я.

Скімінг

Скімінг – ще одна схема незаконного збагачення шахраїв. Аферисти прикріплюють до банкоматів та платіжних терміналів спеціальні пристрої, які надалі дозволяють їм виготовити дублікати чужих банківських карток. Зазвичай разом з подібними зчитувачами фінансові крадії встановлюють також мікрокамери, щоб зафіксувати ще й PIN-код картки, коли власник буде його вводити.

Шахраї встановлюють спеціальні зчитувальні пристрої на банкомати / Фото Unsplash

Як захистити свої фінанси

Щоб уникнути шахрайських схем, передусім необхідно використовувати перевірені онлайн-платформи. У галузі грошових переказів однією з таких є сервіс TransferGo.

Що відомо про компанію TransferGo TransferGo – це міжнародний сервіс для грошових переказів, зокрема з Європи в Україну, якому довіряють уже понад 2,5 мільйони користувачів по всьому світу. Компанія надає послуги безпечних онлайн-переказів з низькими комісіями та без жодних прихованих доплат.

TransferGo не забуває й про загальні навички цифрової та фінансової грамотності своїх клієнтів, зокрема дає низку порад щодо безпечного управління грошима.

Безпека в управлінні грошима / Фото TransferGo

Дбайте про конфіденційність:

розповсюджуйте особисті дані лише людям, яких добре знаєте та яким довіряєте, і тільки за нагальної потреби;

не передавайте третім особам номер своєї банківської картки разом із CVV-кодом (захисні цифри на звороті);

ніколи та нікому не повідомляйте дані для входу до особистих аккаунтів, зокрема і до сервісу TransferGo;

Не забувайте про безпеку:

якщо ви не є єдиним користувачем комп'ютера чи ноутбука, ніколи не зберігайте свої дані та не забувайте виходити з системи;

оновлюйте програмне забезпечення та користуйтесь лише ліцензійними його версіями;

використовуйте інструменти для протидії шкідливим та вірусним програмам.

Зберігайте уважність:

пам'ятайте, що надійний продавець чи покупець ніколи не запитає вас про те, скільки грошей на вашому рахунку;

купуючи та продаючи щось онлайн, шукайте свідчення необхідної сертифікації та регулювання;

не переходьте за підозрілими посиланнями.

Що б не трапилось, завжди запитуйте себе: чи пропозиції в інтернеті не є занадто гарними, щоб бути правдою? Чи справді людина, з якою ви розмовляєте, є тим, за кого вона себе видає? Чи не тиснуть на вас, щоб ви таки здійснили платіж?



Фінансова безпека – головний пріоритет сервісу TransferGo / Скриншот сайту TransferGo