Вакцинацію проводитимуть препаратами Johnson&Johnson та AstraZeneca. Для громадян України вона буде безкоштовною та добровільною.
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Міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal розпочала організацію процесу для своїх клієнтів. Згідно з її даними, понад 55% українських трудових мігрантів готові скористатись послугою на кордоні.
Вакцинуватись хочуть заради того, щоб мати можливість частіше відвідувати Україну, і після повернення у Польщу не робити ПЛР-тести або ж не проходити період самоізоляції. Тенденція існує і з боку польських роботодавців – вони дедалі більше зацікавлені у працевлаштуванні саме вакцинованих робітників,
– розповідає генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.
Додамо, що у Міністерстві охорони здоров'я Польщі анонсували можливість вакцинуватись для таких категорій іноземців:
- ті, що мають офіційний дозвіл на роботу;
- студенти;
- подружжя та діти.
При цьому, посвідка на проживання, медичне страхування та наявність польського PESEL для щеплення не є обов'язковими.