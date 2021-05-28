Вакцинацію проводитимуть препаратами Johnson&Johnson та AstraZeneca. Для громадян України вона буде безкоштовною та добровільною.

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Міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal розпочала організацію процесу для своїх клієнтів. Згідно з її даними, понад 55% українських трудових мігрантів готові скористатись послугою на кордоні.

Вакцинуватись хочуть заради того, щоб мати можливість частіше відвідувати Україну, і після повернення у Польщу не робити ПЛР-тести або ж не проходити період самоізоляції. Тенденція існує і з боку польських роботодавців – вони дедалі більше зацікавлені у працевлаштуванні саме вакцинованих робітників,

– розповідає генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Додамо, що у Міністерстві охорони здоров'я Польщі анонсували можливість вакцинуватись для таких категорій іноземців:

ті, що мають офіційний дозвіл на роботу;

студенти;

подружжя та діти.

При цьому, посвідка на проживання, медичне страхування та наявність польського PESEL для щеплення не є обов'язковими.