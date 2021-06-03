Як Brexit вплинув на міграційні процеси, візу якої категорії краще обрати для переїзду до Великої Британії та як унікальний довідник від TransferGo допомагає українцям перетворити мрію про імміграцію на реальність і швидше адаптуватись на новому місці, – читайте про це в матеріалі Закордон 24.
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Вплив Brexit
Юристи Stеrling Law Оксана Дем'янчук та Наталія Варагаш підтвердили: Brexit матиме наслідки для громадян європейських країн. Відповідно до зміненого законодавства, усі, хто не встиг виїхати до Великої Британії до 31 грудня 2020 року, зобов'язані подати документи на отримання робочої візи.
Європейці, що на зазначену дату вже перебували у Великій Британії, мають зареєструвати "попередній статус резидента" або отримати статус резидента до 30 червня 2021 року. Це підтвердить право їхнього проживання та праці в цій країні.
Компанія TransferGo ініціювала прямий ефір із юристами, щоб обговорити способи легалізації українців у Великій Британії / Скриншот із відео
Чи є в громадян України інші можливості отримати візу
Багато хто з клієнтів TransferGo живе й працює в Польщі, але шукає можливість переїхати до більш західної країни, зокрема до Великої Британії. Тож Юрій Синенький поцікавився у юристів, чи простіше таким українцям отримати візу.
Однозначної відповіді на це актуальне для багатьох українських іммігрантів запитання, на жаль, немає. На рішення щодо видачі візи можуть вплинути такі чинники:
- чи відвідувала людина Велику Британію раніше,
- чи жила там до 31 грудня 2021 року,
- чи має укладений шлюб з британцем тощо.
Наявність дозволу на проживання в Польщі чи будь-якій іншій країні ЄС не є перевагою, а отже, не збільшує шансів отримати британську візу.
Імміграційне законодавство у Великій Британії зазнало змін через Brexit / Фото Pexels
Як обрати категорію візи
Через неправильно обрану категорію можна отримати відмову у видачі візи, тому до цього питання слід підійти дуже відповідально. Узагалі, бажано уникати відмов, адже вони псують імміграційну історію.
Під час пандемії експерти не радять робити ставку на туристичну візу. Більшість закладів у Великій Британії нині закрита, тож у Home Office можуть виникнути сумніви щодо того, чи справді людина збирається просто помандрувати країною.
Хороші можливості відкривають такі категорії віз:
- Startup – для тих, хто планує відкрити у Великій Британії власну справу, але є в цьому новачком;
- Innovator – для досвідченіших бізнесменів, які мають інноваційні ідеї;
- Skill Worker – для працівників, яких найняли на тривалий період;
- Sole Representative – для осіб, які працюватимуть у британському філіалі компанії, у якій наразі працюють.
Зазначені візи видаються на тривалий термін, тож людина отримує шанс здобути посвідку на проживання, а це – перший крок до отримання громадянства. Одначе тут є нюанси:
- Усі ці візи потребують підтвердження знання англійської мови.
- Також претендент на візу має довести, що в нього достатньо коштів на рахунку, щоб у визначений час повернутися додому.
- Отримувачам віз цієї категорії дозволяється привезти із собою сім'ю. Але теж за умови підтвердження фінансового достатку. Ви маєте довести, що спроможні фінансово утримувати тих членів сім'ї, які житимуть із вами у Великій Британії.
Для українських спеціалістів: лікарів, медсестер, учителів, інженерів – сьогодні дуже актуальна віза Skill Worker. Але вона потребує запрошення від працедавця. Юристи запевняють, що оформити його нескладно, якщо в працедавця є спонсорський сертифікат. Якщо такого сертифікати немає, отримати його британська компанія може, подавши пакет необхідних документів, за 8 тижнів – або ж за два, якщо доплатить за терміновість.
Хороша новина для українських студентів, які навчаються у Великій Британії: із липня 2021 року перелік категорій віз поповнить Gradient Skill, яка дає дозвіл на проживання в країні впродовж 2 років по закінченні навчання.
Також існує віза Seasonal Worker – для сезонних працівників. Отримати її в умовах пандемії важче, але все-таки реально.
Експерти радять українцям звернути увагу на візу Seasonal Worker / Фото Unsplash
Із чого почати імміграцію до Великої Британії
Підготовку до переїзду до Великої Британії радимо почати з перевірки дійсності паспорта, визначення категорії візи та вивчення необхідної інформації. А щоб не марнувати час на пошуки потрібних даних, скористайтесь безплатним довідником для українців від TransferGo. Тут докладно описано, як переїхати до Великої Британії й почати там легально працювати.
Зауважимо, що TransferGo займається грошовими переказами з 33 європейських країн і Україна є одним із головних напрямів роботи компанії. TransferGo дбає про те, щоб українці могли легко, швидко й вигідно переказувати кошти з європейських країн. Крім того, компанія всіляко допомагає іммігрантам швидше адаптуватися до нових умов, зокрема надаючи їм потрібну інформацію.
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Як переїхати до Великої Британії: дивіться відео від TransferGo