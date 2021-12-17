"Наука – это она": в Болгарии открыли выставку об украинских женщинах-ученых
Источник:Посольство Украины в Болгарии
В Национальном политехническом музее в Софии с 16 декабря начала действовать выставка под названием "Наука – это она". Она объясняет роль украинок в развитии мировой науки. Всего на выставке представлено 12 героинь.
Известные персонажи являются экспертами по математике, физике, биологии и другим важным наукам. Об этом идет речь на сайте Посольства Украины в Болгарии. Продлится выставка до марта 2022 года.
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Подробнее о выставке
Стилизованные портреты героинь проекта разработали известные украинские иллюстраторы, в частности:
- Сергей Майдуков (автор обложек для The New Yorker и The Washington Post);
- Анна Сарвира;
- Женя Полосина;
- Оля Дегтярева;
- Анна Иваненко.
Картины дополняют творческие аннотации, созданные победительницами всеукраинского конкурса эссе среди девушек от 14 до 21 года. В своих произведениях авторы рассказывали о жизни и научных достижениях ученых-женщин из Украины и высказывали собственные мысли о гендерном равенстве в науке.
Перевели эссе на болгарский язык студентки с филологического факультета IV курса Львовского национального университета имени Ивана Франка (специальность – "Болгарская филология") и студентки V курса Софийского университета имени Св. Климента Охридского (специальность – "Украинская филология") под руководством Ольги Сороки и Райны Камберовой.
На торжественном открытии все детали выставки болгарским гостям объясняли:
- Посол Виталий Москаленко;
- Директор Национального политехнического музея Екатерина Цекова;
- Райна Камберова из Софийского университета имени Святого Климента Охридского.
Посетители выставки также смогут рассмотреть образцы петриковской росписи и картины украинской художницы Галины Назаренко.
В Софии открыли выставку об украинских женщинах-ученых / Фото Посольство Украины в Болгарии
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