Газ, электроэнергия, еда: насколько дороже будет жизнь в Польше с 2022 года
Источник:Business Insider
Повышение цен в Польше с нового года было прогнозируемым. Однако неожиданностью для жителей страны станут масштабы подорожания всего.
Так, дороже, чем когда-либо с 2022 года станет польская еда. Больше платить придется за газ, электроэнергию и аренду квартир.
Интересно Преимущества, недостатки и риски: как трудовая миграция влияет на экономику Украины
Как изменятся главные расходы жителей Польши с нового года
Польские аналитики, в частности, банка BNP Paribas, прогнозируют, что в 2022 году стоимость пищевых продуктов в Польше будет расти еще интенсивнее. Если в течение 2021 года стоимость мяса, растительных жиров, сахара, печенья и масла увеличилась на 10 – 20%, то с 2022 года прирост цен будет еще больше. Причинами такого роста являются рост цен на сельскохозяйственную продукцию в мире, неблагоприятные условия для животноводства, а также рост цен на энергоносители, транспорт, расходы на оплату труда и так далее.
Цена на газ в Польше, согласно новым тарифам, будет выше на 83%. В то же время, абонентская плата осталась неизменной. Счета за газ для индивидуальных потребителей в начале года увеличатся в среднем на 54%.
Электроэнергия в Польше станет дороже на 24%. Цены увеличатся примерно на 21 злотый в месяц.
Также польские экономисты надеются, что спрос на покупку недвижимости в Польше спадет из-за увеличения ипотечных ставок на 4% (в некоторых случаях ипотека может увеличиться на 800 злотых).
Кроме того, возрастут расходы на аренду и строительство жилья. Логично, что дороже станут стройматериалы и мебель.
Даже туалетная бумага в соседней стране будет стоить больше на 20%. Все из-за роста стоимости энергии и транспорта и неблагоприятной ситуации на рынке целлюлозы.
Другие новости, которые могут заинтересовать украинцев в Польше
- В Польше упростили условия трудоустройства украинцев.
- С начала 2022 года в Польше вступили в силу изменения для водителей. Теперь нарушителей правил дорожного движения будут наказывать строже.
- Стали актуальными изменения правил по выплатам в связи с нетрудоспособностью по болезни (zwolnienie lekarskie L4). Нововведения призвано предотвратить злоупотребление больничными.
- В Польше выросли цены на полсотни лечебных препаратов. В то же время более 1 000 других лекарств стали доступнее.
- Польша упростила условия трудоустройства для врачей из Украины.