Зона для сна доступна всем пассажирам, имеющим транзит через польскую столицу, а также тем, кто вылетает из Варшавы в страны за пределами Шенгенской зоны.

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Почти кровать

Капсулы подойдут для людей любого роста: они по 220 сантиметров в длину. Также место для отдыха оснащено удобным матрасом для комфорта пассажиров. Также вам предложат повязки для сна, беруши, тапочки, подушку и плед – словом, все, что только можно желать для хорошего отдыха.

Под капсулой разместили специальный отдел для вашего багажа. А тем, кто арендует капсулу для сна на всю ночь, позволят бесплатно воспользоваться креслом для массажа.

Зона для сна и массажа / Фото Lotnisko Chopina

Локация для сна находится в аэропорту Шопена возле автобусных гейтов 2N/3N. Она работает с 19:00 до 07:00. Но в будущем услугу планируют предоставлять круглосуточно.

Единственный недостаток таких капсул – стоимость. Один час стоит 60 злотых, два – 110 злотых. А каждый следующий час – по 40 злотых. Пользователи комментируют сообщение от аэропорта так: "‎Идея – супер, но цены – космос".

Запретные вещи из ручной клади теперь не выбрасывают

Здесь же, в аэропорту Шопена в Варшаве, появилась уникальная услуга. Те вещи, которые у людей раньше отбирали на контроле по ручной клади, теперь не выбрасывают. Их можно просто отправить на свой домашний адрес. Поэтому вам больше не будет жалко выбрасывать дорогой крем или любимые духи.

Специальный почтомат расположен в зоне Fast Track. Далее понадобится показать сотруднику службы безопасности предмет, который нужно отправить домой. Когда работник аэропорта позволит передать его, пассажир выбирает размер коробки и оставляет свою посылку. Ваши вещи доставят в удобный почтомат возле дома или прямо под дверь.