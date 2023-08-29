Нарушитель направлялся из Украины в Дубай. Мужчина собирался лететь через варшавский аэропорт Шопена. Но служба безопасности аэропорта его не пропустила из-за опасного багажа.

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Опасный груз

Мужчина пытался провезти в своем багаже гранату и четыре патрона. Он не украинец по национальности, а гражданин Южно-Африканской Республики. Но приехал с территории Украины.

При осмотре ручной клади у пассажира обнаружили в сумке 4 патрона. Это послужило поводом полностью осмотреть его багаж. И здесь работники аэропорта обнаружили еще больший сюрприз – боевую гранату.

Такая "находка" заставила охранников срочно объявить эвакуацию всего терминала вылета. Из помещения аэропорта Шопена вывели более 400 человек. Пиротехники проверили взрывное устройство. А уже через час ситуация нормализовалась и все пассажиры смогли продолжить свои путешествия.

Самого гражданина ЮАР, желавшего перевезти опасный груз – задержали пограничники. В ближайшее время он должен быть доставлен в суд.

Напомним, аэропорт Шопена в Варшаве, из которого эвакуировали людей из-за гранаты в багаже, является крупнейшим международным аэропортом в Польше.

Еще один польский аэропорт эвакуировали из-за украинки

Этим летом из-за украинки случился настоящий хаос в аэропорту польского города Лодзь. Казалось бы, поступок совсем невинный, но пришлось вывести из помещения всех людей и задержать рейсы.

60-летняя украинка летела в Лондон через Польшу. У нее была долгая пересадка, поэтому женщина решила поехать в центр города, чтобы не скучать в аэропорту. У нее с собой был чемодан, который она не захотела сдать в камеру хранения, но и не хотела брать на прогулку. Поэтому просто спрятала его в туалете.

Это заметили сотрудники службы безопасности. По правилам, оставлять вещи без присмотра в аэропорту строго запрещено. Потому пришлось вызвать саперов и эвакуировать всех пассажиров.

В конце концов, женщину наказали на 500 злотых. Она пыталась оправдаться, что просто не знала, что оставлять чемоданы без присмотра нельзя.