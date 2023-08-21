Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество собственных направлений. В этот раз лоукостер планирует запустить пять свежих рейсов на октябрь-ноябрь 2023 года.
Интересно Обручились на рейсе Ryanair: такой реакции лоукостера не ожидал никто
Четыре новых направления открываются в Марокко (Марракеш, Агадир и Эс-Сувейра из Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа и Вены), а также один рейс из словацкого Попрада в Лондон.
Новые рейсы Ryanair:
- Попрад (Словакия) – Лондон Станстед (Англия) – с 1 ноября, 2 раза в неделю;
- Стокгольм Арланда (Швеция) – Марракеш (Марокко) – с 29 октября, 2 раза в неделю;
- Кельн (Германия) – Агадир (Марокко) – с 29 октября, 2 раза в неделю;
- Вена (Австрия) – Агадир (Марокко) – с 31 октября, 2 раза в неделю;
- Дюссельдорф Веце (Германия) – Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, 2 раза в неделю.
Наличие билетов и детали маршрутов можно просмотреть на официальном сайте перевозчика.
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.