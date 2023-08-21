Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество собственных направлений. В этот раз лоукостер планирует запустить пять свежих рейсов на октябрь-ноябрь 2023 года.

Интересно Обручились на рейсе Ryanair: такой реакции лоукостера не ожидал никто

Четыре новых направления открываются в Марокко (Марракеш, Агадир и Эс-Сувейра из Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа и Вены), а также один рейс из словацкого Попрада в Лондон.

Новые рейсы Ryanair:

Попрад (Словакия) – Лондон Станстед (Англия) – с 1 ноября, 2 раза в неделю;

Стокгольм Арланда (Швеция) – Марракеш (Марокко) – с 29 октября, 2 раза в неделю;

Кельн (Германия) – Агадир (Марокко) – с 29 октября, 2 раза в неделю;

Вена (Австрия) – Агадир (Марокко) – с 31 октября, 2 раза в неделю;

Дюссельдорф Веце (Германия) – Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, 2 раза в неделю.

Наличие билетов и детали маршрутов можно просмотреть на официальном сайте перевозчика.

Последние новости Ryanair: