Популярный европейский перевозчик Ryanair анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
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Новые осенние рейсы Ryanair:
- Дублин (Ирландия) – Таллин (Эстония) с 30 октября, 2 раза в неделю;
- Марсель (Франция) – Амман (Иордания) с 30 октября, 2 раза в неделю;
- Пиза (Италия) – Амман (Иордания) с 31 октября, 2 раза в неделю;
- Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Амман (Иордания) с 1 ноября, 2 раза в неделю;
- Мадрид (Испания) – Акаба (Иордания) со 2 ноября, 1 раз в неделю;
- Милан Бергамо (Италия) – Рованиеми (Финляндия) с 4 ноября, 2 раза в неделю;
- Порту (Португалия) – Пиза (Италия) – с 31 октября, 3 раза в неделю.
Подробности о наличии билетов и ценах смотрите на официальном сайте Ryanair.
Ryanair отменяет рейсы из аэропорта Модлин
Лоукостер вынужден аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе. Аэродром будет закрыт для пассажиров с вечера до утра.
Томаш Шимчак, директор аэропорта Модлин, рассказал, что освещение на взлетно-посадочной полосе будут заменять каждую ночь с 11 по 21 сентября. В этот период с 20:00 до 5:30 утра аэропорт не будет принимать пассажиров.