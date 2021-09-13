Розраховувався знайденою чужою карткою: у Польщі українця звинуватили у крадіжці

11:19

Правоохоронці проводили розслідування щодо викрадання коштів з банкоматів. Під час цієї операції поліцейські ретельно перевірили всі магазини, де злочинці розраховувалися картками. Так їм вдалося встановити особи двох зловмисників. Один із підозрюваних є українцем.