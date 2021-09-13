Розраховувався знайденою чужою карткою: у Польщі українця звинуватили у крадіжці
Джерело:Policja Pomorska
Правоохоронці проводили розслідування щодо викрадання коштів з банкоматів. Під час цієї операції поліцейські ретельно перевірили всі магазини, де злочинці розраховувалися картками. Так їм вдалося встановити особи двох зловмисників. Один із підозрюваних є українцем.
В результаті розслідування поліція затримала 40-річного жителя Пруща-Ґданського та 22-річного громадянина України. Обох звинуватили у крадіжці.
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Що відомо про участь у цій справі підозрюваного з України
Відомо, що затриманий українець оплачував свої покупки знайденою чужою банківською карткою. Загалом він закупився на суму 600 злотих (4 200 гривень).
За це хлопцеві висунули 11 звинувачень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.Нагадаємо, раніше в місті Скерневіце на аналогічному законопорушенні затримали 28-річного українця. Тоді чоловікові висунули 12 звинувачень.