В результате расследования полиция задержала 40-летнего жителя города Прущ-Гданьский и 22-летнего гражданина Украины. Обоих обвинили в краже.

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Что известно об участии в этом деле подозреваемого из Украины

Известно, что задержанный украинец оплачивал свои покупки найденной чужой банковской карточкой. В целом он скупился на сумму 600 злотых (4 200 гривен).

За это парню выдвинули 11 обвинений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.