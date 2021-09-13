В результаті розслідування поліція затримала 40-річного жителя Пруща-Ґданського та 22-річного громадянина України. Обох звинуватили у крадіжці.

Актуально Польща відкрита для українців: як із цієї країни надсилати гроші рідним із вигодою для себе

Що відомо про участь у цій справі підозрюваного з України

Відомо, що затриманий українець оплачував свої покупки знайденою чужою банківською карткою. Загалом він закупився на суму 600 злотих (4 200 гривень).

За це хлопцеві висунули 11 звинувачень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в місті Скерневіце на аналогічному законопорушенні затримали 28-річного українця. Тоді чоловікові висунули 12 звинувачень.