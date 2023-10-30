Данія, яка славиться своїм високим рівнем життя, стала лідером у світі для віддалених працівників. Це підтверджують результати нового дослідження Global Remote Work Index. Які ще країни увійшли до рейтингу – дізнаєтесь далі.

До теми Хто такі цифрові кочівники та які країни вони обирають для життя

Європа відкрита для цифрових кочівників

Цікаво, що в цьому списку переважають країни Західної та Північної Європи, де рівень життя високий, а ціни на житло, транспорт, харчування та інші послуги зовсім не низькі.

Винятком є, мабуть, Португалія, яка посідає шосте місце в рейтингу, але пропонує найкраще співвідношення ціни та якості серед країн у десятці лідерів. Принаймні, такої думки дотримуються автори дослідження.

Більшість країн на вершині рейтингу – це європейські держави. Першою з країн поза межами Європи у цьому списку стала Канада (14-те місце), майже одразу за нею – США (16-те місце) та Південна Корея (17-те місце). Примітно, що Таїланд, який є популярним серед віддалених працівників, опинився аж на 49-му місці.

Автори рейтингу підкреслили, що одним із ключових чинників, на який вони звертали увагу, було співвідношення між рівнем кібербезпеки та соціальної безпеки.

Отже, ось ТОП-10 країн Європи для цифрових кочівників у 2023 році:

Данія; Нідерланди; Німеччина; Іспанія; Швеція; Португалія; Естонія; Литва; Ірландія; Словаччина.

Данію визнали найліпшою локацію для цифрових кочівників / Фото Pexels

У яких країнах Європи найбільше працевлаштованих українців

В країнах Європейського Союзу, де знайшли тимчасовий притулок мільйони українців, є хороші можливості для працевлаштування.

У Польщі зафіксовано найвищий рівень зайнятості серед українських біженців. Цю інформацію підтверджують дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У цьому звіті зібрали показники 12 європейських держав.

За оцінками ОЕСР, найбільше працевлаштованих українських біженців у таких країнах: Польща – 65%, Британія – 61%, Швеція – 56%. Водночас найнижчий рівень зайнятості зафіксували у Швейцарії та Італії – лише 19%.

Зазначимо, що дані щодо Німеччини не включені до цього рейтингу, але голова Федерального агентства праці Андреа Налес у серпні повідомила, що рівень працевлаштування українських біженців у ФРН складає також 19%.