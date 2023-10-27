Так, найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Читайте також Дефіцит кадрів у Польщі: яку роботу та зарплату пропонують українцям

В яких країнах найбільше працевлаштованих українців

У звіті ОЕСР зібрані дані з 12 із 38 країн, що входять до організації. За оцінками, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у:

Польщі – 65%.

Британії – 61%,

Швеції – 56%.

Литві – 53%.

Чехії – 51%.

Данії, Нідерландах та Естонії – 46%.

Франції – 33%.

Водночас у Швейцарії та Італії зафіксовано найнижчий рівень зайнятості серед працездатних біженців, лише 19%. Хоча дані про Німеччину не були включені до рейтингу організації, голова Федерального агентства праці Андреа Налес у серпні повідомила, що рівень працевлаштування українських біженців у Німеччині становить 19%.

Українські біженці інтегруються на ринки праці значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу,

– йдеться у звіті.

Згідно з останніми даними, попри освіту вище середнього, українські біженці в основному обмежені можливостями низькокваліфікованої роботи.

Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу / Фото NFP

Дані у дослідженні надійшли з різних внутрішніх і міжнародних джерел та збиралися у різний час. У випадку Польщі, Великої Британії, Чехії та Італії вони ґрунтувалися на опитуваннях. Польські ж взяті зі звіту NBP за листопад 2022 року. Особливе занепокоєння викликає спостережуваний відтік українських біженців, який став гострою проблемою після публікації звіту.

У якій країні Європи найнижчий рівень безробіття

За останніми даними, Чеська Республіка є лідером серед європейських країн за рівнем працевлаштування громадян. Такого висновку дійшли у статистичній організації Єврокомісії.

Рівень безробіття статистично визначається так: вираховують відсотковий показник кількості безробітних осіб до загальної робочої сили (тобто до всіх працездатних осіб у країні віком від 15 до 74 років).

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС. Наступною державою у рейтингу є Мальта – 2,7%, а далі йде Німеччина – 3%. Найвищий показник безробіття в Іспанії – аж 11,5%. У Греції цей рівень сягає 10,9%, а у Швеції та Естонії – по 7,6%.

Середній рівень безробіття у країнах Євросоюзу становить 5,9%. Це майже 13 мільйонів осіб.