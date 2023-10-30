Дания, известная своим высоким уровнем жизни, стала лидером в мире среди стран для удаленных работников. Это подтверждают результаты нового исследования Global Remote Work Index. Какие еще страны вошли в рейтинг – узнаете дальше.

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Европа открыта для цифровых кочевников

Интересно, что в этом списке преобладают страны Западной и Северной Европы, где уровень жизни высок, цены на жилье, транспорт, питание и другие услуги совсем не низкие.

Исключением является, пожалуй, Португалия, которая занимает шестое место в рейтинге, но предлагает лучшее соотношение цены и качества среди десятки лидеров. По крайней мере, такого мнения придерживаются авторы исследования.

Большинство стран на вершине рейтинга – это европейские государства. Первой из стран за пределами Европы в этом списке стала Канада (14 место), почти сразу за ней – США (16 место) и Южная Корея (17 место). Примечательно, что Таиланд, популярный среди дистанционных работников, оказался на 49-м месте.

Авторы рейтинга подчеркнули, что одним из ключевых факторов, на которые они обращали внимание, было соотношение между уровнем кибербезопасности и социальной безопасности.

Итак, вот ТОП-10 стран Европы для цифровых кочевников в 2023 году:

Дания; Нидерланды; Германия; Испания; Швеция; Португалия; Эстония; Литва; Ирландия; Словакия.

Данию признали лучшей локацией для цифровых кочевников / Фото Pexels

В каких странах Европы больше всего трудоустроенных украинцев

В странах Европейского Союза, где получили временную защиту миллионы украинцев, есть хорошие возможности для трудоустройства.

В Польше зафиксирован самый высокий уровень занятости среди украинских беженцев. Эту информацию подтверждают данные нового отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этом отчете собрали показатели 12 европейских стран.

По оценкам ОЭСР, больше всего трудоустроенных украинских беженцев в таких странах: Польша – 65%, Британия – 61%, Швеция – 56%. В то же время, самый низкий уровень занятости зафиксировали в Швейцарии и Италии – всего 19%.

Отметим, что данные по Германии не включены в этот рейтинг, но глава Федерального агентства труда Андреа Налес в августе сообщила, что уровень трудоустройства украинских беженцев в ФРГ составляет также 19%.