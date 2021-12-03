Для трудових мігрантів це означає високий шанс працевлаштування та можливість переїхати до Канади. Про особливості професії няні – розповідаємо далі.
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Скільки заробляє няня в Канаді
Зарплата няні в Канаді залежить від низки факторів:
- середня ставка по району,
- досвід,
- кваліфікація,
- кількість дітей та їх вік,
- час та тривалість роботи,
- додаткові послуги, що надаються нянею (до прикладу, приготування їжі, ведення домашнього господарства, прибирання).
Однак є середньостатистичні показники, на які можна орієнтуватися. Згідно з офіційною інформацією, яку наводить Immigrant.Today, няні в Канаді заробляють 14 канадських доларів за годину. Тобто приблизно 286 гривень.
Вимоги до кандидата
Влаштуватися нянею в Канаді легше, ніж знайти роботу в багатьох інших сферах, але все ж таки й тут є вимоги, яким потрібно відповідати. Серед них:
- Вік. Кандидату має бути більше ніж 18 років. Але на практиці на роботу наймають старших людей, які мають досвід роботи та відповідний фах.
- Освіта. Представникам даної професії не обов'язково мати вищу освіту, але закінчити шкільну програму необхідно. Звичайно, диплом педагогічної спеціальності багато разів збільшить ваші шанси та дозволить претендувати на вищу зарплату.
- Досвід роботи. Наявність підтвердженого досвіду є великим гарантом працевлаштування. Всі місця роботи можна і потрібно вказувати в резюме.
- Додаткові сертифікати. На успішне працевлаштування може також вплинути наявність спеціальних сертифікатів, а в деяких випадках це обов'язкова умова.
До основних додаткових сертифікатів належать:
- CPR/AED (підтверджує навички надання серцево-легеневої реанімації);
- First Aid Certificate (підтверджує навички надання першої допомоги).
Ще одна важлива умова – знання мов. Няні, які працюють у Канаді, повинні розуміти принаймні одну з офіційних мов (англійську або французьку). Для того, щоб відповідати вимогам імміграційних програм, ваш рівень повинен бути не нижчим за 5 балів за системою CLB.