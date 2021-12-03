Для трудових мігрантів це означає високий шанс працевлаштування та можливість переїхати до Канади. Про особливості професії няні – розповідаємо далі.

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Скільки заробляє няня в Канаді

Зарплата няні в Канаді залежить від низки факторів:

  • середня ставка по району,
  • досвід,
  • кваліфікація,
  • кількість дітей та їх вік,
  • час та тривалість роботи,
  • додаткові послуги, що надаються нянею (до прикладу, приготування їжі, ведення домашнього господарства, прибирання).

Однак є середньостатистичні показники, на які можна орієнтуватися. Згідно з офіційною інформацією, яку наводить Immigrant.Today, няні в Канаді заробляють 14 канадських доларів за годину. Тобто приблизно 286 гривень.

Вимоги до кандидата

Влаштуватися нянею в Канаді легше, ніж знайти роботу в багатьох інших сферах, але все ж таки й тут є вимоги, яким потрібно відповідати. Серед них:

  • Вік. Кандидату має бути більше ніж 18 років. Але на практиці на роботу наймають старших людей, які мають досвід роботи та відповідний фах.
  • Освіта. Представникам даної професії не обов'язково мати вищу освіту, але закінчити шкільну програму необхідно. Звичайно, диплом педагогічної спеціальності багато разів збільшить ваші шанси та дозволить претендувати на вищу зарплату.
  • Досвід роботи. Наявність підтвердженого досвіду є великим гарантом працевлаштування. Всі місця роботи можна і потрібно вказувати в резюме.
  • Додаткові сертифікати. На успішне працевлаштування може також вплинути наявність спеціальних сертифікатів, а в деяких випадках це обов'язкова умова.

До основних додаткових сертифікатів належать:

  • CPR/AED (підтверджує навички надання серцево-легеневої реанімації);
  • First Aid Certificate (підтверджує навички надання першої допомоги).

Ще одна важлива умова – знання мов. Няні, які працюють у Канаді, повинні розуміти принаймні одну з офіційних мов (англійську або французьку). Для того, щоб відповідати вимогам імміграційних програм, ваш рівень повинен бути не нижчим за 5 балів за системою CLB.