Для трудових мігрантів це означає високий шанс працевлаштування та можливість переїхати до Канади. Про особливості професії няні – розповідаємо далі.

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Скільки заробляє няня в Канаді

Зарплата няні в Канаді залежить від низки факторів:

середня ставка по району,

досвід,

кваліфікація,

кількість дітей та їх вік,

час та тривалість роботи,

додаткові послуги, що надаються нянею (до прикладу, приготування їжі, ведення домашнього господарства, прибирання).

Однак є середньостатистичні показники, на які можна орієнтуватися. Згідно з офіційною інформацією, яку наводить Immigrant.Today, няні в Канаді заробляють 14 канадських доларів за годину. Тобто приблизно 286 гривень.

Вимоги до кандидата

Влаштуватися нянею в Канаді легше, ніж знайти роботу в багатьох інших сферах, але все ж таки й тут є вимоги, яким потрібно відповідати. Серед них:

Вік. Кандидату має бути більше ніж 18 років. Але на практиці на роботу наймають старших людей, які мають досвід роботи та відповідний фах.

Кандидату має бути більше ніж 18 років. Але на практиці на роботу наймають старших людей, які мають досвід роботи та відповідний фах. Освіта. Представникам даної професії не обов'язково мати вищу освіту, але закінчити шкільну програму необхідно. Звичайно, диплом педагогічної спеціальності багато разів збільшить ваші шанси та дозволить претендувати на вищу зарплату.

Представникам даної професії не обов'язково мати вищу освіту, але закінчити шкільну програму необхідно. Звичайно, диплом педагогічної спеціальності багато разів збільшить ваші шанси та дозволить претендувати на вищу зарплату. Досвід роботи. Наявність підтвердженого досвіду є великим гарантом працевлаштування. Всі місця роботи можна і потрібно вказувати в резюме.

Наявність підтвердженого досвіду є великим гарантом працевлаштування. Всі місця роботи можна і потрібно вказувати в резюме. Додаткові сертифікати. На успішне працевлаштування може також вплинути наявність спеціальних сертифікатів, а в деяких випадках це обов'язкова умова.

До основних додаткових сертифікатів належать:

CPR/AED (підтверджує навички надання серцево-легеневої реанімації);

First Aid Certificate (підтверджує навички надання першої допомоги).

Ще одна важлива умова – знання мов. Няні, які працюють у Канаді, повинні розуміти принаймні одну з офіційних мов (англійську або французьку). Для того, щоб відповідати вимогам імміграційних програм, ваш рівень повинен бути не нижчим за 5 балів за системою CLB.

Цікаво! Пандемія коронавірусу боляче вдарила по галузі громадського харчування. Саме тому зараз Канада шукає фахівців у цій галузі.